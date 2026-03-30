El Papa León XIV no visitará Zaragoza en su viaje a España: "¡Qué pena, habrá que ir a Madrid!"

El papa León XIV recorre la plaza de San Pedro en 'papamóvil' antes de la misa de inicio de su Pontificado, en mayo de 2025. EP

El Papa León XIV no visitará Zaragoza durante su viaje a España del 6 al 12 de junio. Sí se ha confirmado ya que visitará Madrid y Barcelona, sin embargo, en su agenda no habrá parada en la capital aragonesa.

Así lo han confirmado a este diario desde la Archidiócesis y aseguran que "ya se están empezando a organizar viajes para ir a verle" a sus otros destinos.

La noticia ya ha causado pena entre los más fieles. Carmen Rodríguez, zaragozana, lamenta a este diario la decisión del Sumo Pontífice. "¡Qué pena, habrá que ir a verle a Madrid!", exclama.

Hace tan solo unas semanas parecía que iba a hacerse realidad el sueño de muchos. En el aire estaba la posibilidad de que León XIV pasara por la capital.

De hecho, la propia alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, aseguraba que, aunque no había nada confirmado, sí había conversaciones abiertas con distintas entidades e instancias episcopales.

Recordó, además, que hace meses envió una carta al Pontífice junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón, en la que se le trasladaba una invitación tanto para mantener un encuentro como para visitar la ciudad.

Aunque finalmente, no será posible. En estos momentos se está trabajando con la posibilidad de que el viaje incluya Madrid, Barcelona, Las Palmas y Tenerife. Una preparación para la que no se cuenta con Zaragoza.

La Archidiócesis ha confirmado en las redes sociales que, pese a la triste noticia, ya se están preparando para ver al Papa en su viaje a España este mes de junio. En dos convocatorias, una dirigida al público general y otra para jóvenes, están organizando viajes para vivir en comunidad la venida del Papa León XIV al país.

Asimismo, señalan que próximamente ampliarán información en sus canales habituales.

La última vez que Zaragoza recibió una visita papal fue en 1984, cuando San Juan Pablo II viajó hasta la capital para conocer la basilica del Pilar en plenas Fiestas. Dos años antes, el sumo Pontífice estuvo también en la ciudad en un encuentro nacional de enfermos que se celebró en La Romareda.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información.

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