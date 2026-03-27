Lío en dos colegios de Zaragoza tras dividir el patio en dos con una valla: "Rompen con 60 años de convivencia"

Las familias del CEIP Cesáreo Alierta, a través del AMPA, han manifestado su rechazo total a la decisión del equipo directivo del centro de instalar una valla que dividiría el patio escolar compartido con el CEIP Doctor Azúa.

Según denuncian, esta medida rompe con "más de seis décadas de convivencia entre ambos centros, cuyos patios han permanecido unidos desde su construcción en los años 60". Las familias consideran que esta separación afectaría "negativamente a la convivencia y a las relaciones dentro de la comunidad educativa, que hasta ahora se han caracterizado por la cercanía y la colaboración".

Desde la AMPA critican que la decisión se haya tomado de forma "unilateral, sin consulta previa a las familias ni explicación clara sobre los objetivos de la instalación de la valla". Además, subrayan que el actual equipo directivo fue designado de manera extraordinaria por el Servicio Provincial y carece de un proyecto educativo consolidado, lo que, a su juicio, "resta legitimidad a este tipo de actuaciones".

Las familias advierten de que la medida supondría "una segregación del alumnado, dificultando la interacción entre estudiantes de ambos centros, especialmente fuera del horario lectivo". También señalan problemas prácticos, como el hecho de que "muchos alumnos comparten actividades extraescolares y utilizan instalaciones comunes, como los baños del pabellón del CEIP Doctor Azúa, debido al cierre de los del CEIP Cesáreo Alierta".

Asimismo, destacan que numerosas familias tienen hijos matriculados en ambos colegios, por lo que la división del espacio complicaría la conciliación y la recogida de los menores. A esto se suma la preocupación por la seguridad, ya que las puertas compartidas actualmente funcionan como accesos de emergencia y permiten la entrada de servicios como ambulancias.

La instalación de la valla, alertan, podría dejar al CEIP Doctor Azúa "sin un acceso adecuado en caso de emergencia".

En este contexto, las familias han mostrado su indignación ante las autoridades educativas por priorizar esta actuación frente a otras necesidades urgentes del centro que, aseguran, siguen sin resolverse.