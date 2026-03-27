El Gobierno municipal repasa las "prioridades" para el último año de legislatura antes de las elecciones de 2027

El Gobierno municipal de Zaragoza se ha reunido este viernes para revisar las prioridades que marcarán la acción política durante 2026, el último ejercicio completo antes de las elecciones municipales previstas para 2027.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha destacado la "buena coordinación" entre las distintas áreas del Ejecutivo local, así como la aprobación “en tiempo” de los presupuestos para este año. Unas cuentas que crecen un 7%, lo que, según ha subrayado, implica "un mayor esfuerzo" para ejecutar proyectos y cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía.

Chueca ha explicado que el objetivo del Gobierno es atender tanto los grandes proyectos estratégicos como las necesidades cotidianas de los barrios. "Tenemos que tener en cuenta todas las necesidades de Zaragoza, sus vecinos y sus distritos", ha señalado.

En el balance de gestión, la alcaldesa ha puesto en valor la reducción de la deuda municipal en más de un 35% desde su llegada al Gobierno, así como la ejecución de los presupuestos y de los compromisos electorales. Además, ha destacado la gestión de fondos europeos, "con 120 millones de euros ya ejecutados de los 129".

De cara a este año, el Ejecutivo municipal considera 2026 como un periodo decisivo para culminar los proyectos en marcha. Entre ellos, Chueca ha citado iniciativas como La Nueva Romareda, la recuperación del río Huerva, la intervención en Giesa, así como la reforma de grandes avenidas como el Coso y la plaza San Miguel. También ha mencionado equipamientos como el centro cívico de vía Hispanidad o el CDM Sur, cuyas obras deben avanzar o iniciarse en los próximos meses.

Junto a estas grandes actuaciones, el Gobierno local insiste en la importancia del mantenimiento urbano. Problemas como "alcorques vacíos, baldosas deterioradas o desperfectos en el asfalto -agravados por las lluvias del invierno- forman parte de las prioridades inmediatas, en coordinación con las juntas de distrito y las asociaciones vecinales", ha enumerado la regidora.

La alcaldesa ha remarcado que estas actuaciones, aunque de menor escala, son "fundamentales" para mejorar la calidad de vida diaria de los ciudadanos. "Queremos que los vecinos vean en pocas semanas o meses que sus problemas se resuelven", ha afirmado.

Chueca ha defendido la labor de su equipo de Gobierno, al que ha calificado como "uno de los mejores de la historia de la ciudad por su compromiso, capacidad de trabajo y cercanía con los ciudadanos". También ha destacado que el Ayuntamiento está ejecutando el mayor presupuesto de su historia con recursos propios, "superando incluso las cifras de inversión de etapas como la de la Expo, cuando gran parte de la financiación procedía del Estado".