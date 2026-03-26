Un lío de mensajes en WhatsApp lleva al PP a rechazar "por error" la declaración contra la violencia machista del PSOE

Un lío de mensajes cruzados por WhatsApp ha llevado al PP a votar en contra "por error" de la declaración institucional contra la violencia machista que había presentado el PSOE en Zaragoza a la junta de portavoces.

El escrito ha sido presentado por la portavoz socialista, Lola Ranera, tras el asesinato machista de Silvia, una mujer vecina del barrio de Las Fuentes, que el pasado 21 de marzo era acribillada a tiros a la salida de su casa por su ex pareja.

La "confusión" se ha producido a través de un grupo de WhatsApp en el que están los portavoces de los cuatro grupos municipales. PP y Vox han señalado, vía mensaje, que sus grupos no apoyaban las declaraciones institucionales propuestas por el partido socialista (la violencia machista y del cese a la guerra).

"Chueca, en contra de que este Ayuntamiento alce la voz contra la violencia machista. En 2026, una mujer asesinada en España cada 5 días. A Silvia, vecina de Las Fuentes, se le asesinó por el mero hecho de ser mujer. Eso es violencia machista y lo de PP y VOX se llama vergüenza", ha publicado la portavoz socialista en sus redes sociales, nada más conocer la decisión de los partidos.

Una polémica a la que el portavoz del PP, Ángel Lorén, no ha dudado en admitir su error asegurando que había sido "un error de interpretación". "Nuestra posición en contra es a la de la guerra exclusivamente", ha aclarado de nuevo mediante un mensaje de WhatsApp.

Además, ha propuesto que la declaración institucional en defensa de los derechos de la mujer que ha propuesto el PSOE vuelva a pasar de nuevo por la junta de portavoces.

Y, lejos de lo que pudiera parecer, la polémica no ha finalizado aquí. Un nuevo mensaje de Lorén ha vuelto a reavivar el grupo de WhatsApp al exigirle a Ranera que retire el tweet "porque es mentira y demuestra la utilización de un asesinato machista de forma torticera". De no hacerlo, ha avisado a la socialista de que será denunciada.

La situación, por increíble que pudiera parecer, resuena a lo sucedido el pasado mes de noviembre cuando Ranera fue reprobada durante un pleno municipal por el PP y Vox por el uso del asesinato de Eugenia Mercedes para "obtener rédito político" .

Las palabras de la socialista fueron las siguientes: "Han tenido que asesinar a Eugenia para que la alcaldesa avergonzada, escondida en su despacho, dé un paso adelante para poner en marcha el sistema Viogén".