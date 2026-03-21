El barrio de Las Fuentes se moviliza tras el asesinato machista de su vecina Silvia: "Nos queremos vivas"

“Ni una menos, vivas nos queremos”, “Si tocan a una, nos tocan a todas”. Por desgracia, las consignas no son nuevas, pero se reavivan cada vez que vuelve a ser noticia que una mujer ha sido asesinada por su marido.

El barrio de Las Fuentes las ha coreado en la tarde de este sábado, 21 de marzo, condenando la violencia que ha sufrido su vecina Silvia.

La peluquera, socia de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), ha sido disparada hasta en cuatro ocasiones por su exmarido mientras subía la persiana de su local para empezar una nueva jornada de trabajo. Después, el hombre se ha suicidado.

En la plaza de Las Aguadoras, la FABZ ha convocado a vecinos y amigos para condenar la violencia machista y llorar a su compañera.

“Esto va de personas enfermas de odio, que no entienden que la vida es otra cosa, que no entienden que convivir es respetar, que convivir es aceptar al otro sin querer destruirlo. Pero también lo digo alto y claro: esto también va de política”, han comenzado.

Marcha contra la violencia machista en Las Fuentes. E.E

El discurso ha apelado a los responsables públicos para que la justicia sea efectiva: "Va de leyes que protejan de verdad, va de recursos que lleguen, va de prevención, va de educación. Y ya está bien de dividirlo todo. Esto no va ni de derechas ni de izquierdas, no va de enfrentamientos, no va de bandos, ni siquiera va de hombres o de mujeres: va de personas; de personas que son agredidas, violentadas y asesinadas, y de una sociedad que no puede seguir mirando hacia otro lado".

“Hoy recordamos a Silvia como compañera, como mujer, con todo el cariño y todo el respeto, pero también con un compromiso: que su nombre no sea uno más, que su historia no se borre, que su vida nos obligue a reaccionar, porque no queremos más, porque no podemos más. Ni una más”, han sentenciado.

Una amiga de Silvia dejando flores en el negocio de esta. E.E

Olga Sancho, responsable de la Comisión de Mujer de la FABZ, ha declarado que la escalada de casos de agresión machista que se está produciendo en el conjunto del Estado “es un hecho penoso que requiere una profunda reflexión sobre la normalización de los distintos tipos de agresiones de género en nuestro día a día y sobre los mecanismos actuales de prevención y protección”.

Tras la lectura del manifiesto, ha comenzado una marcha hasta el lugar de los hechos.

En la calle Cardenal Cisneros, Silvia tenía su peluquería. La estaba abriendo cuando fue disparada por su expareja. Hasta allí se ha desplazado la comitiva, que ha depositado flores en la puerta del local y ha recitado una poesía de despedida, cerrando el acto con un aplauso fuerte en señal de protesta, de enfado y de apoyo. Un aplauso que ha servido para fortalecer los corazones de amigos y vecinos que hoy lloraban la pérdida de Silvia.