Fin al lío de parques y jardines en Zaragoza: los trabajadores firman el acuerdo definitivo y cierran un convenio hasta 2028

Los trabajadores de parques y jardines, durante la plantación de árboles en avenida César Augusto. E.E Zaragoza

Los trabajadores de parques y jardines ya tienen nuevo convenio. Este mismo viernes, miembros del comité y directivos de FCC han firmado el acuerdo en los términos que se acordaron en el SAMA y que fue ratificado por la plantilla en asamblea, para los años 2025-2028.

La votación, celebrada el martes, contó con la participación de 195 trabajadores, de los cuales 158 respaldaron el preacuerdo alcanzado entre el comité de empresa y la dirección de FCC, frente a 30 votos en contra y 7 en blanco.

El proceso no ha estado exento de tensión. El comité de empresa denunció públicamente que, 48 horas después de haber cerrado un preacuerdo en el SAMA, los directivos de FCC en Zaragoza "se negaron a firmar el convenio en los términos pactados".

Según los representantes de los trabajadores, la negativa de la empresa se debía a discrepancias con el acuerdo relativo al despido improcedente, que reconoce el derecho de los empleados a optar por su reincorporación si así lo determina un juzgado. Este punto fue considerado clave por la plantilla al suponer, según el comité, un avance frente a medidas regresivas de reformas laborales anteriores.

Ante lo que calificaron como una actuación de "mala fe", los representantes sindicales anunciaron la posibilidad de emprender acciones legales y convocar movilizaciones. Asimismo, defendieron el carácter vinculante del acuerdo alcanzado en el SAMA y advirtieron de que exigirían su cumplimiento por todas las vías disponibles.

Por su parte, desde la empresa señalaron posteriormente que la situación había quedado aclarada esa misma tarde y que había sido "un mal entendido" puesto que "únicamente se solicitó redactar uno de los puntos del acuerdo de otra manera".

Finalmente, la firma del convenio se ha llevado a cabo, desbloqueando el conflicto y consolidando las condiciones pactadas

Así, se ha concluido una larga e intensa negociación que viene trabajándose por ambas partes desde octubre de 2024 (desde cuando quedó caduco el anterior convenio). Entre las mejoras alcanzadas, según han señalado desde el comité a este diario, está la subida del IPC en 2025 y 2026, así como también para 2027 y 2028, años en los que además se sumará una mejora salarial del 1% sobre tablas salariales y antigüedad.

Además, los trabajadores también han conseguido pasar de trabajar uno de cada seis fines de semana a uno de cada siete, también han ganado un día más de asuntos propios a partir de este 2026.

Nuevo pliego de zonas verdes

Precisamente el viernes pasado el gobierno de Zaragoza aprobó los pliegos que regirán el Sector 1 del nuevo contrato de Mantenimiento de Zonas Verdes municipales. Estos están divididos en dos lotes diferenciados: por un lado parques urbanos y por otro los paseos arbolados, el parque del Agua y los barrios rurales.

En total, el contrato tiene un presupuesto anual de 31.770.845 euros y 349 personas adscritas al mismo. En el contrato de 2024 se destinaron 20,1 millones.



Además, aunque ahora no es objeto de esta licitación, se mantiene el denominado Sector 2, contrato reservado a empresas de inserción y que se ocupa, fundamentalmente, del mantenimiento de los parques de la Margen Izquierda (salvo el Parque del Agua).

Un contrato que, además, incluirá las condiciones acordadas en el nuevo acuerdo de convenio de FCC. Y es que, precisamente, la negociación se intensificó estas últimas semanas tras darse a conocer que el Gobierno de Natalia Chueca incrementaría casi un 40% el presupuesto de la contrata, mientras que la plantilla denunciaba que la empresa no aplicaba la subida del IPC.