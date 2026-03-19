La mitad de los edificios de Zamoray-Pignatelli no habían pasado la inspección técnica: Urbanismo plantea reducir los plazos

El desalojado de los edificios 72 y 74 de la calle Pignatelli, en Zaragoza, tras detectarse el deterioro de la infraestructura. E.E Zaragoza

La mitad de los edificios de Zamoray-Pignatelli, en el barrio del Gancho de Zaragoza, no había pasado la inspección técnica de edificios (ITE).

Así lo ha confirmado el concejal de Urbanismo, Victor Serrano, durante una rueda de prensa en la que ha repasado los datos obtenidos tras las revisiones en esta zona degradada de la ciudad.

Hace poco más de un año que el Ayuntamiento de Zaragoza comenzó a implementar el Plan Especial de Inspección de Edificios en la zona de Zamoray Pignatelli.

La revisión terminó hace unas semanas y, entre otros datos obtenidos, se detectaron 168 viviendas con "patologías menores" y 7 que finalizaron con un desalojo o la declaración de ruina del edificio por un riesgo "grave".

Entre las patologías detectadas en los edificios, Serrano ha señalado la aparición de "humedades, silófagos y problemas menores en fachadas y balcones".

Aunque, entre todos los datos señalados este jueves, el concejal ha destacado especialmente que "más de el 50% de los edificios no habían pasado la ITE, pese a que inicialmente se decía que todos la habían pasado".

En este sentido, ha recordado que la responsabilidad de la conservación, así como de que se pasen las revisiones "obligatorias", recae en los propietarios de los edificios.

Eso sí, ha anunciado que, tras conocerse este último dato, el área de Urbanismo comenzará a estudiar y plantear soluciones para que las inspecciones se lleven a cabo. Una de las posibilidades que se barajan es la de "reducir el tiempo entre revisiones".

Así, Serrano ha recordado que la ITE debe pasarse por primera vez cuando el edificio cumpla los 50 años. "Las siguientes se tienen que realizar cada diez años. Es ahí donde queremos acortar tiempo, obligando a que se lleven a cabo cada cinco", ha declarado, insistiendo en que dicha posibilidad todavía debe ser estudiada.