Premios Horeca cierra una edición histórica y ultima una gala en Zaragoza con Ferran Adrià y 'sabor hecho arte'

Premios Horeca ha cerrado una nueva edición superando las expectativas. Durante estas semanas, restaurantes y público han disfrutado juntos en una de las citas culinarias más esperadas del año, gracias a este formato único en España.

Del 12 de febrero al 15 de marzo, más de 40 restaurantes de Zaragoza y provincia se sumaron a la iniciativa ofreciendo menús degustación llenos de sabor y arte.

Los ganadores de este año se darán a conocer en la gala del próximo 23 de marzo en el Auditorio de Zaragoza, que contará con un invitado muy especial: Ferran Adrià. El prestigioso chef visitará la ciudad con motivo del ‘Curso Intensivo de Gestión en Restauración’. La formación, organizada conjuntamente por CaixaBank y elBullifoundation y con la colaboración de Horeca Zaragoza, se desarrollará hasta el 25 de marzo en el Hotel Hiberus del Grupo Palafox.

El evento volverá a reunir a numerosos invitados entre los que se encontrarán representantes del sector y agentes políticos, económicos y sociales. El presidente de Horeca Restaurantes Zaragoza, José María Lasheras, apunta que “este encuentro es la fiesta de la gastronomía para celebrar lo que nos une, agradecer la enorme labor de los profesionales y poner en valor el talento gastronómico”.

Con motivo de la elección de Zaragoza por la UNESCO como Ciudad Creativa del Mundo en la categoría de Gastronomía, el sabor hecho arte será el hilo conductor de la gala. Para ello, se contará con la destacada compañía aragonesa Teatro Che y Moche, que presentará un espectáculo en el que lo inesperado y lo imposible se transforman en magia e ilusión. Así, a través de su original forma de vivir un concierto, ofrecerán un montaje escénico-musical lleno de energía y creatividad.

Reconocimientos

El evento comprenderá diferentes reconocimientos que están siendo valorados por un jurado profesional que ha recorrido los establecimientos. Mejor menú de 40 euros, Mejor menú de 60 euros o Mejor restaurante de la provincia de Zaragoza son solo algunos de los galardones que se entregarán. Además, se conocerá qué tapa optará a representar a Horeca Restaurantes. Zaragoza en el Campeonato Oficial de Hostelería de España - Tapas y Pinchos, que se celebrará en la próxima edición de Madrid Fusión en 2027.

Esta edición ha contado con el respaldo del Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza – Zaragoza Turismo, Diputación Provincial de Zaragoza, Turismo de Aragón, ‘Aragón, Sabor de Verdad’, D.O. Campo de Borja, Cervezas Ambar, Coca-Cola, Repsol, CaixaBank, Cafés El Criollo, Melsa, Dr. Schär, Aragón Robotics, MAS Prevención, Grupo Usieto, Quatra, Heraldo de Aragón – Con Mucho Gusto, bonÀrea, Sillería Aragonesa, Aragón Territorio AOVE, IGP Ternasco de Aragón, AJ CASH, Daxia, TGT, Eco Advance y Makro.