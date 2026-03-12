Zaragoza renovará una de las principales calles de El Rabal: las obras durarán más de 5 meses y costarán 1,4 millones

Zaragoza no para de renovarse. Además de todas las calles que actualmente se encuentran en obras, como avenida Valencia o la plaza de San Miguel, el Gobierno de Zaragoza prepara ya unos nuevos trabajos, aunque en esta ocasión caerán en el distrito de El Arrabal.

El Gobierno aprobará este viernes el proyecto de la renovación integral del camino del Vado en el Barrio de Jesús. Las obras costarán 1.394.755,15 euros (IVA incluido) y tendrán un plazo de ejecución de 5 meses y medio.

Así lo ha confirmado esta mañana el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, quien ha visitado la calle junto a técnicos del Servicio de Nuevas Actuaciones en Viarios y la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, con cuyo impulso y apoyo a las cuentas municipales se ha logrado sacar adelante este proyecto.

"El 2026 va a ser un año histórico para la transformación de la escena urbana, ya que el Presupuesto contiene un total de 26 millones para reformas de avenidas y calles, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la movilidad", ha recordado Serrano.

Ha desgranado que "se han contemplado en concreto 10 millones de euros para el Plan de Renovación de Avenidas de la Ciudad, que comprende obras clave como Coso-San Miguel y avenida de Valencia; y otra partida de 6,2 millones para obras de renovación viaria, que incluye la rehabilitación integral de calles como Utrillas, Matadero, Pedro Cerbuna, Doctor Iranzo y este Camino del Vado".

A esto se suman otros proyectos más concretos o la Operación Asfalto que cuenta con un millón de euros o la regeneración de polígonos industriales con 400.000 euros.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal de Vox, Eva Torres, ha destacado que "la pavimentación y renovación de servicios del Camino del Vado es una de las reivindicaciones que los vecinos de los diferentes barrios de Zaragoza" han trasladado a su partido. "En el día de hoy se pone en marcha una reivindicación largamente demanda por los vecinos, que son quienes mejor conocen las necesidades de sus propios barrios", ha asegurado.

Un único carril

En su visita a la calle Camino del Vado, el consejero ha detallado que, en la actualidad, "la calzada solo un único sentido con dos carriles de circulación y tráfico de baja intensidad". La acera del lado par alcanza una anchura aproximada de tres metros y mantiene cierta homogeneidad en sus acabados, pero la acera impar tiene una anchura inferior a dos metros, presenta acabados heterogéneos y un estado de conservación peor debido en gran parte a la antigüedad de sus elementos urbanos.

Por ello, "el proyecto propone una reorganización de la sección transversal que contemple la reducción de la calzada a un único carril, que ha sido corroborada con miembros de la Asociación de Vecinos del Barrio Jesús, para así ensanchar las aceras, incorporar arbolado y homogeneizar los pavimentos, mejorando sustancialmente la escena urbana para los peatones y usuarios", ha resumido Serrano.

La renovación de estos 340 metros de longitud de la calle, entre la avenida del Puente del Pilar y la calle de Pedro Arnal Cavero, propone en la acera derecha un ancho aproximado de 3 metros y una banda de aparcamiento de 2 metros. Se plantea un único carril de circulación de 3,5 metros de ancho, acompañado por una banda de aparcamiento de 2,2 metros en el lado izquierdo.

El espacio restante se destina a la ampliación de la acera izquierda, que contará con un ancho variable de más de 3,5 metros e incorporará alcorques para la plantación de arbolado.

Los servicios municipales del subsuelo

"La reforma también incluirá la renovación de los servicios municipales del subsuelo", ha especificado Víctor Serrano. La red de distribución de agua proyectada contempla la sustitución de los tramos existentes construidos con tuberías de fundición gris y fibrocemento, por tuberías de fundición dúctil de diámetro de 150 mm.

La instalación prevista garantizará la continuidad del suministro tanto durante la ejecución de las obras como una vez finalizadas. Mientras, en la red de saneamiento, se han proyectado dos ramales: uno que comprende el tramo entre la calle Lourdes y la calle Mediodía, y otro que supone el tramo entre la calle Lourdes y la de Pedro Arnal Cavero.

El diseño incluye la construcción de 9 nuevos pozos de registro, así como la renovación de los tramos de conexión con las calles adyacentes y de todas las acometidas domiciliarias en servicio. Respecto al alumbrado público, el proyecto contempla el desmontaje del cableado en fachada, cruces aéreos, báculos y brazos murales existentes.

Se ha previsto que toda la nueva instalación de alumbrado público sea de tipo subterráneo y se instalarán luminarias de alta eficiencia energética que garanticen la correcta iluminación vial, adaptada a las necesidades específicas de cada zona.

En lo referente a la renaturalización del espacio público, deberán apearse dos ejemplares de arbolado urbano y se contempla la plantación de 21 nuevos árboles, probablemente de ciruelos de jardín, así como el trasplante de un ejemplar de árbol de los farolillos.

Además, se ha previsto la plantación de vegetación arbustiva en zonas ajardinadas con ejemplares arbustivos y florales. Todo ello completado con mobiliario urbano como bancos y sillas, tablones de madera tropical anexos a la zona ajardinada, ocho papeleras o la instalación de una fuente de agua potable con dos grifos, adaptada para mascotas.

"Los aparcamientos se mantendrán casi en su totalidad, ya que era una cuestión solicitada por los vecinos", ha concluido Serrano.