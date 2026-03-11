El PSOE alerta sobre la política de vivienda del PP en Zaragoza: "¿Es VPO asequible cuando cuesta más de 200.000 euros?"

La concejal socialista Ros Cihuelo ha alertado este miércoles de que la política de vivienda que está llevando a cabo Jorge Azcón y Natalia Chueca hace “inaccesible” la vivienda protegida en Zaragoza, priorizando que se construya “a toda costa” y defendiendo la rentabilidad del promotor. Para Cihuelo, el modelo que está impulsando el Partido Popular “debilita el control público, sube los precios y, por lo tanto, va en la dirección contraria a la esencia misma de lo que debe ser la vivienda protegida”.

La edil socialista, que se ha hecho eco del último informe de la Cámara de Cuentas de Aragón sobre VPO, ha explicado que la subida por parte del Gobierno de Aragón de casi el 10% del módulo de vivienda protegida ha supuesto que cueste ahora 220.000 euros de media y 880 euros si es en alquiler, precios por encima de comunidades vecinas como Cataluña, Navarra o País Vasco. “Es sangrante que en Zaragoza estemos pagando más del doble en alquiler de vivienda protegida de lo que se paga en el País Vasco”, ha señalado.

En concreto, ha señalado que el Gobierno de Azcón fijó en 2025 en 1.845,94 euros el metro cuadrado útil en régimen general y en 2.076,69 en vivienda protegida tasada. Ello significa, en palabras de Ros, que una VPO en Zaragoza de 80 metros útiles, tenga un coste de 147.600 euros, a lo que hay que sumar el IVA, la plaza de garaje y el trastero, lo que hace que supere los 220.000 euros de coste final.

“¿Le podemos seguir llamando vivienda protegida asequible cuando cuesta más de 200.000 euros?”, se ha preguntado.

Pero, además, el precio del alquiler asequible ya está, en algunos casos, por encima de los 11 euros el metro cuadrado en Zaragoza, llegando a pagar 880 euros al mes, muy por encima de otras comunidades autónomas, como Cataluña, en la que la vivienda protegida en venta, más o menos tiene el mismo precio que en la ciudad, pero el alquiler asequible municipal está por debajo, a 10 euros/m2. "Es decir, en Barcelona el precio del alquiler de una vivienda protegida es de 800 euros", ha insistido.

Cihuelo ha destacado que el último informe de la Cámara de Cuentas de Aragón “pone en evidencia que el PP no garantiza la transparencia y la accesibilidad a la VPO, sin saber con qué criterios se adjudica y de qué manera se gestiona, ya que el Gobierno de Aragón cede esa gestión a los promotores privados”. Y en la misma línea se ha pronunciado la Justicia de Aragón, que recomienda también facilitar que todas las promociones de vivienda protegida estén publicitadas y que la adjudicación se lleve a cabo a través de los principios de publicidad y de objetividad.

“El consejero de Vivienda del Gobierno de Azcón, cuando anunció el aumento del precio del módulo de la vivienda protegida, dijo que había que garantizar la rentabilidad del promotor aunque pudiera suponer elevar el precio al ciudadano”, ha recordado. Sin embargo, ha criticado que “el actual sistema que viene haciendo el tándem Azcón-Chueca en cuanto a vivienda protegida hace que la ciudadanía ya no la perciba como una solución para poder tener acceso a un hogar, sino como una variante más del mercado libre, que está además financiado con subvenciones del dinero público de todos”.

Respuesta de Urbanismo

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha declarado que es "un sarcasmo que el Partido Socialista dé lecciones de vivienda". "La señora Cihuelo ha salido a dar una rueda de prensa para poner en solfa la política de vivienda del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza, para además sembrar incertidumbre y miedo en los ciudadanos, difundiendo bulos y falsedades que no se compadecen con la realidad y que no se compadecen con los datos reales", ha expresado.

Asimismo, ha acusado a Cihuelo de aportar "datos falsos". "La vivienda protegida se ha reactivado en Aragón porque el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza han iniciado un camino que estaba absolutamente vacío. El gobierno del PSOE hizo cero viviendas en Aragón en ocho años", ha señalado en primer lugar.

"Habla la señora Cihuelo ocultando cifras. Hoy en Zaragoza, por ejemplo, hay 384 viviendas públicas de alquiler asequible con precios medios de alrededor de 420 euros mensuales y se están construyendo otras como las 32 viviendas en Torrero, las 10 de Pignatelli o las 23 en El Rabal", ha enumerado el edil.