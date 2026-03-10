La Cincomarzada de Zaragoza, cancelada definitivamente: las fechas próximas no eran "satisfactorias"

Zaragoza no tendrá Cincomarzada. Tras reunirse este martes por la tarde miembros de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), así como otros organismos implicados en la celebración, se ha decidido dejar esta tradicional fiesta para el año que viene.

Lo han confirmado así en un comunicado en el que aseguran que la decisión llega tras "unos días de reflexión en los que desde la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza se ha estado en contacto con Ayuntamiento, peñas y colectivos participantes".

"Siendo conocedores de que las experiencias de otras ediciones que tuvieron que ser suspendidas y trasladadas a fechas posteriores no habían sido del todo satisfactorias, desde el momento que hubo que suspender la fiesta debido a las previsiones de lluvia, desde la FABZ se dejó una ventana abierta a la posibilidad de trasladar la Cincomarzada a una fecha posterior", aseguran desde la federación, que había organizado por primera vez la celebración en solitario.

Sin embargo, el hecho de que Zaragoza sea una ciudad viva con actividades de distinta índole y que a un número importante de peñas y entidades participantes no les encajaran las fechas, ha provocado que desde la FABZ se tome esta decisión "tan dolorosa".

Asimismo, han agradecido la predisposición y el apoyo de las entidades, peñas, colectivos y asociaciones con las que cada año logran celebrar "una fecha tan significativa para la ciudad de Zaragoza como es la Cincomarzada".

Otras fechas que se barajaban

Sobre la mesa, la posibilidad que habían barajado desde la federación -pero que finalmente no ha podido ser- era la de trasladar la celebración al próximo 22 de marzo.

Y es que, el emplazamiento era uno de los puntos claves en este asunto. El inicio de obras en el parque Tío Jorge es algo ya inminente. De hecho, desde el Ayuntamiento confirmaron que una vez pasado el 5 de marzo no tardarían en llegar las máquinas a la emblemática zona verde.

Por ello, y aunque desde el Consistorio tendieron la mano a los organizadores para buscar otra fecha y otro espacio para la celebración, la decisión final ha sido la de esperar al próximo año. Aunque tampoco podrá ser en el parque, pues los trabajos todavía no habrán terminado. Eso sí, se espera que la Cincomarzada de 2027, por lo menos, no sea pasada por agua.