Mujeres olvidadas en Aragón hasta los años setenta salen a la luz: "Había que recuperar información del siglo XIX"

Los avances en los derechos de las mujeres no han sido fruto del azar. Detrás de cada logro hay generaciones que trabajaron para abrir camino. Con el objetivo de recuperar ese legado, la Universidad de Zaragoza ha presentado este lunes el proyecto “Mujeres en Aragón. Ciencias Humanas y Sociales, 1800-1970” (MAR), una investigación que visibiliza a unas 500 mujeres aragonesas que destacaron en distintos ámbitos profesionales a lo largo de la historia.

La iniciativa pretende identificar, analizar y difundir las contribuciones de mujeres que desarrollaron su actividad profesional en Aragón entre 1800 y finales de los años sesenta, una etapa en la que muchas tuvieron que superar numerosos obstáculos para ejercer su profesión en igualdad de condiciones.

Así, en la presentación, celebrada en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, ha participado la rectora Rosa Bolea, la primera mujer en ocupar este cargo en los más de 550 años de historia de la institución.

“Es un acto que incluso me emociona. Estamos rompiendo el techo de cristal”, ha señalado la rectora, quien también ha destacado la importancia de investigaciones como esta para recuperar referentes femeninos en la historia académica y cultural. “Nos permite conocer a muchas mujeres y generar una riqueza de conocimiento”, ha añadido.

De esta manera, se trata de un proyecto que ha sido dirigido por Concha Lomba, catedrática de Historia del Arte y directora del Instituto de Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza. Tras casi cuatro años de trabajo, la investigación ha permitido reunir una amplia base de datos que recoge los perfiles profesionales de estas mujeres.

Para ello, se han revisado numerosas fuentes documentales, publicaciones periódicas de la época y bibliografía especializada. “Ha sido un proceso largo porque muchas de estas mujeres apenas eran conocidas y había que recuperar información del siglo XIX”, ha explicado Lomba.

Entre los nombres que se han conocido, figuran personalidades como María Moliner, junto a otras escritoras, historiadoras, juristas o artistas que eran aragonesas o desarrollaron su carrera en Aragón. Además, también hay artistas importantes, historiadoras e incluso filósofas, como Asunción Blasco, especialista en historia medieval, o Maite Ubide, en grabado.

De esta manera, el resultado de esta investigación se ha plasmado en una base de datos abierta al público, que permite consultar las trayectorias profesionales de estas mujeres y poner su legado a disposición de todo el mundo.

Así, entre las protagonistas incluidas en esta base de datos se encuentra María del Pilar Casado y Carmen Morte, doctoras en Prehistoria y Arqueología y en Historia del Arte. Casado ha participado en la presentación, y ha recordado su trayectoria académica, que posteriormente la llevó a trabajar en distintas instituciones de América Latina.

“Estudié y fui profesora en la Universidad de Zaragoza durante más de diez años. Después tuve la oportunidad de participar en un proyecto del Ministerio de cooperación con Iberoamérica que me permitió trabajar en universidades de Argentina y México”, ha explicado.

Por su parte, Carmen Morte ha destacado el papel que tuvo la universidad en su formación y las dificultades que han afrontado muchas mujeres para desarrollar su carrera académica. “Cuando obtuve la cátedra, los siete miembros del tribunal eran hombres”, ha señalado.

Por ello, aunque cada vez hay más mujeres que han sido esenciales a lo largo de la historia sean conocidas, no hay que olvidar a las que, todavía, no se les ha podido poner voz.