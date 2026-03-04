EL ESPAÑOL DE ARAGÓN te invita a disfrutar de la obra 'El Gran Gatsby' en el Teatro Principal de Zaragoza

El sorteo permanecerá activo hasta las 9.00 del próximo lunes, 9 de marzo, en el perfil de Instagram de El ESPAÑOL DE ARAGÓN.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN te invita a disfrutar del musical de la obra de teatro 'El Gran Gatsby' en el Teatro Principal de Zaragoza, una adaptación de la novela de F. Scott Fitzgerald en la que se apuesta por la música interpretada en vivo como eje de la experiencia teatral.

Para participar en el sorteo de UNA ENTRADA DOBLE para el próximo jueves 12 a las 20.00 bastará con seguir a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN (@elespanoldearagon) y al Teatro Principal (@teatroprincipaldezaragoza) en Instagram, dar a ME GUSTA al post del sorteo, compartirlo en tus historias y mencionar a la persona con la que te gustaría ir a ver la obra (cuantas más menciones, más posibilidades de ganar). Puedes participar hasta las 9.00 del próximo lunes, 9 de marzo.

Esplendor y drama de los años veinte

Nick, el narrador de la historia, repasa las últimas semanas de la vida de Jay Gatsby. Recién llegado a un suburbio de moda de Nueva York, se instala cerca de su prima Daisy, rodeado por el lujoso pero vacío mundo de los ricos.

Entre esa élite destacan Daisy y su esposo Tom, dueños de una vida indulgente y frívola. Tom mantiene una relación secreta con Myrtle, la esposa del humilde George Wilson, atrapada en su deseo de escapar de la monotonía obrera.

Las enigmáticas fiestas de Gatsby son el símbolo de una época: una deslumbrante fachada construida sobre el misterio de su fortuna. Su amistad con Nick surge por un motivo oculto: reencontrarse con Daisy, su amor perdido, aunque el destino los arrastra a un trágico final.

"El Gran Gatsby – El Show", inspirado en la novela de F. Scott Fitzgerald, revive el esplendor y el drama de los años veinte. Con la danza de la Enrique Gasa Valga Dance Company y música en vivo de Greta Marcolongo, la obra se convierte en una experiencia inmersiva que combina swing, alma y sofisticación.