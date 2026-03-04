El balcón del Ayuntamiento de Zaragoza ya luce la pancarta del 8-M: "Queda mucho por hacer en la autonomía de las mujeres"

El Ayuntamiento de Zaragoza ya luce, un año más, la pancarta de 'Zaragoza es igualdad' con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebrará este domingo, 8 de marzo.

En la colocación de la misma han participado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la concejal delegada de Igualdad, Marián Orós, el portavoz del PP, Ángel Lorén, el concejal socialista Paco Galán y la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás. Así, han estado presentes todos los partidos municipales, a excepción de Vox.

"Este Ayuntamiento trabaja por la igualdad de las mujeres hoy y todos los días del año. El Partido Popular lo ha demostrado no solamente con pancartas y con gestos simbólicos que son importantes, sino también con hechos", ha señalado la regidora.

En este sentido, ha recordado que el presupuesto municipal desde 2019 en materia de igualdad "se ha incrementado un 60%" y, desde que Chueca es alcaldesa, "ha sido de un 15%". Un aumento de las partidas destinadas a esta materia que "sin duda es el primer paso para después poder desarrollar mejores acciones y políticas que ayuden a fomentar la igualdad de las mujeres, porque aunque hemos avanzado mucho en los últimos años todavía queda mucho por hacer", ha asegurado.

"Hemos avanzado mucho pero queda mucho por hacer en la autonomía de las mujeres, por eso son tan importantes los programas que fomentan la formación, que fomentan su empleabilidad para no tener dependencias y que no sea un lastre a la hora de tener una vida plenamente autónoma", ha continuado.

La alcaldesa también ha recordado "otro paso importante que se ha dado este mismo año". Se ha referido así a la firma del acuerdo de Viogen, con la que se ha conseguido que Zaragoza forme parte del programa de defensa de las mujeres que "tanto tiempo llevaba esperando". Concretamente, desde el Gobierno de Jorge Azcón en la ciudad, "cuando se iniciaron los trámites".

Con esta incorporación al sistema Viogen, los agentes municipales asumirán la protección del 30% de los casos considerados en nivel de riesgo bajo, así como los casos en los que una víctima de maltrato bajo la protección de la Policía Local aumente el riesgo a nivel medio.