El PSOE carga contra la "opereta" de PP y Vox con la ZBE de Zaragoza: "Es una irresponsabilidad tremenda"

El PSOE ha pasado este viernes al ataque por la polémica de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Zaragoza, reducida a la mínima expresión como parte del acuerdo de PP y Vox para desbloquear el presupuesto de 2026.

El concejal Chema Giral ha mostrado su "enorme preocupación" por la decisión de Natalia Chueca de "eliminar, de facto", la ZBE.

En su opinión, vincular la Zona a los episodios de alta contaminación generará una gran incertidumbre. "¿En qué manos políticas estamos? ¿Qué vamos a tener que hacer a partir de ahora? ¿Abrir las ventanas todas las mañanas para ver si hay cierzo y ha disminuido la contaminación? Es de una irresponsabilidad tremenda", aseveraba.

El PSOE rechaza que el equipo de Gobierno haya aprovechado un "recoveco legal" para minimizar una zona ya de por sí limitadísima y que tiene como único objetivo reducir los efectos contaminantes del tráfico y mejorar la salud de los zaragozanos.

Recuerda, asimismo, que Vox no votó en contra en 2024 sino que se abstuvo. "Sus dimensiones son ridículas. La mayoría de las calles son peatonales, pueden entrar casi todos los vehículos existentes y los que no, pueden circular durante 15 minutos", señala.

Esto, recalca, desmiente la tesis de Vox de que los ciudadanos tienen que comprarse un coche eléctrico para poder moverse por el Centro.

Para Giral, todo es parte de "una opereta", una "obra de teatro política" con la que PP y Vox tratan de vender a los ciudadanos sus diferencias cuando "en realidad están bastante de acuerdo" en todo.

Que Vox niegue el cambio climático tras episodios como la dana de Valencia o las lluvias de Grazalema es "difícil de explicar" a juicio del concejal. Pero lo que de verdad no entiende es que Chueca acepte esas tesis.

Tampoco comprende Giral que, hasta ahora, las sanciones se hubiesen ligado al contrato de la zona azul y naranja. Especialmente teniendo en cuenta que no se adjudicará hasta el próximo verano y que la empresa tendrá 9 meses para instalar las cámaras.

Todo esto le lleva a pensar que esta ha sido "una mentira más de la alcaldesa". "Nos mintió con la prórroga del transporte urbano, con La Romareda y con la línea 2 del tranvía. También diciendo que Zaragoza iba a ser una ciudad climáticamente neutra en 2030 cuando, de facto, se acaba de cargar la ZBE", censuraba, confiando en que este movimiento no suponga la pérdida de los 22 millones de ayudas al transporte.