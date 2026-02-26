Vox cumple su pacto con el PP y le otorga el 'sí' para salvar los 1.039 millones del presupuesto para 2026

Zaragoza ya tiene sus presupuestos para este 2026. Tras meses de dudas, idas, vueltas y revueltas entre partidos, las cuentas han salido adelante con los votos a favor de PP y Vox.

El acuerdo, alcanzado en el último momento entre ambos partidos, resuelve los dos escollos de Vox (la ZBE y la estructura del Ayuntamiento) y desbloquea los 1.039 millones de euros. Son, así, las cuentas más elevadas en la historia de la capital aragonesa y las séptimas pactadas por populares y voxistas.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha agradecido el trabajo a su equipo de Gobierno y ha felicitado a Vox "por su responsabilidad". "Es el séptimo presupuesto que sacamos juntos y unidos estamos cambiando la ciudad que heredamos después de 16 años de izquierdas", ha reconocido la regidora a los de Abascal.

Así, ha defendido su presupuesto "récord" ante las críticas de Zaragoza en Común y PSOE, quienes han acusado a la regidora de presentar unas cuentas "injustas" y de aceptar "el marco de Vox y sus exigencias".

