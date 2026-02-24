La neoyorquina que se quedó en Zaragoza por amor y triunfa con su cartel de la Cincomarzada: "Representa un barrio solidario"

Cristina Healy junto a su cartel ganador de la Cincomarzada E. E.

¿Qué une a una joven de Nueva York con el ya tradicional y reivindicativo día de la Cincomarzada? La razón no es otra que Cristina Healy se ha alzado como la ganadora del I Concurso de carteles de la Cincomarzada impulsado por la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza.

Esta joven afincada desde 2009 en Zaragoza ha sido la ganadora entre las 31 propuestas que llegaron en apenas un plazo de quince días a la FABZ para poder ser la cara visible de un día que da voz a las reivindicaciones de los vecinos de Zaragoza.

Bajo el lema de este año 'Para vivir, vivienda', Healy ha querido "representar un barrio solidario con espíritu colaborativo".

Cristina, que ha estado presente en la presentación del cartel, ha explicado el fin de su obra que llegó a hacer en tan solo dos días. "Se ven personas que están trabajando juntas para conseguir el bien común de un barrio que celebra su diversidad, la mezcla de personas de diferentes culturas, edades y capacidades", ha detallado.

Por ello, se puede ver en el cartel una chica con una bolsa de tela contra los recortes de Educación y Sanidad, una chica que representa el 8M, otra que apoya el pequeño comercio, las paradas de autobús "que apoyan los servicios públicos de transporte".

"También se ven muchos árboles llamando la atención a la importancia de ellos en una ciudad que respira", recalca. Todo ello con muchas de las personas sujetando viviendas como símbolo del lema de este año.

Asimismo, la artista ha querido dejar pequeños retazos de la Cincomarzada con representación de los gaiteros del Rabal, los cabezudos, peñistas y niños corriendo.

"Imaginé a una comunidad haciendo un trabajo en conjunto por el bien de todos", ha señalado Cristina.

Con toda esta representación e interpretación del día de la Cincomarzada, Healy ha dejado claro que a pesar de ser una neoyorquina por nacimiento lleva muy dentro las reivindicaciones de los barrios de Zaragoza.

Esta mujer de 39 años graduada en Historia del Arte y un máster en Bellas Artes en la Universidad de Nueva York llegó con apenas 22 a Zaragoza gracias a una beca del Ministerio de Educación para dar clases de inglés.

Un plan que como ella misma dice era de un año "ahora son media vida con mi marido, dos niñas y un perro".

Así, el culpable de todo esto es el amor ya que lo encontró aquí. Su actual marido en 2009 ya le llevó a disfrutar de su primera Cincomarzada "de muchas".

Desde la FABZ han destacado que su trabajo representa la razón de ser de esta festividad reivindicativa. "Vimos el cartel y nos causó la mayor impresión a todos", ha confesado Raúl Gascón, secretario de Comunicación de la FABZ.

Gascón, acompañado de Arturo Sancho, presidente de la FABZ, han destacado que con el cartel querían "que quedara reflejado el problema de la vivienda, tanto de la compra como del alquiler, pensando en los vecinos más jóvenes que lo tienen más complicado para emanciparse".

Además, han querido agradecer el trabajo de los 31 artistas que han participado y han mandado sus propuestas en un tiempo récord de quince días.