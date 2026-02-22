Zaragoza Luce se convierte en un "éxito consolidado": unas 415.000 personas han visitado el festival

Alrededor de 415.000 personas han disfrutado ya de la segunda edición de Zaragoza Luce, a falta de incorporar la cifra definitiva de este domingo una vez concluya el festival a las 00.00. El evento ha registrado así casi 150.000 asistentes más que en su primera edición, lo que supone un incremento cercano al 50%.

Por jornadas, el jueves 19 se contabilizaron más de 37.000 visitantes, mientras que el viernes 20 la cifra superó las 88.000 personas.

El sábado, según datos aportados por el Ayuntamiento, fue el día de mayor afluencia de las dos ediciones celebradas hasta la fecha, con 218.000 asistentes. Este domingo ya se habían superado los 70.000 visitantes antes del cierre.

Uno de los principales puntos de atracción ha sido la Plaza del Pilar, que ha recibido a 165.000 personas durante el horario del festival, consolidándose como uno de los epicentros del recorrido lumínico.

El impacto turístico también se ha dejado notar en el sector hotelero. La ocupación media durante el fin de semana se ha situado en el 77%, diez puntos por encima del año anterior.

En 2025, este dato ya había aumentado un 20% respecto a un fin de semana habitual de febrero, por lo que, en términos acumulados, la ocupación vinculada al festival se sitúa un 30% por encima de la registrada en un fin de semana ordinario de este mes.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha señalado que, gracias a que el festival se haya celebrado durante cuatro días "los asistentes se han podido organizar de una forma más distribuida entre las cuatro jornadas y, por lo tanto, no ha habido las mismas aglomeraciones que se concentraron el sábado del año pasado".

Asimismo, ha declarado que el evento es "un éxito ya consolidado en la ciudad, con una gran respuesta por parte de zaragozanos y visitantes". Chueca ha destacado que, aunque "siempre hay unas figuras que gustan más que otras", en general se ha reconocido "el gran nivel artístico y cultural" del festival.