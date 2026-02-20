Zaragoza se une a ciudades como Amsterdam o Los Ángeles por su impulso del alumbrado urbano sostenible

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el director de esta entidad, Mark Burton-Page han rubricado el documento de adhesión a esta red de ciudades. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

Zaragoza, este fin de semana convertida en un múseo de la luz, se ha vinculado con LUCI Association (Lighting Urban Community International) por su dedicación al alumbrado urbano sostenible como heramienta social, cultural y económica. Esta mañana, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el director de esta entidad, Mark Burton-Page han rubricado el documento de adhesión a esta red de ciudades.

Con esta firma, la ciudad entra a formar parte de una asociación sin ánimo de lucro, fundada en 2002 en Lyon (Francia) y que actúa como una red global de ciudades dedicadas al alumbrado urbano sostenible. Como integrante de este colectivo de ciudades, el consistorio podrá conectar con autoridades locales de todo el mundo que usan la luz como una herramienta para su desarrollo en diversos ámbitos, como sucede con iniciativas como el actual Zaragoza Luce.

La asociación combina a ciudades miembros (autoridades locales) con miembros asociados del ecosistema de iluminación, como profesionales de la industria, agencias de diseño, artistas de luz, organizadores de festivales de luz, institutos de investigación y otros actores vinculados a la iluminación urbana. Esta plataforma se ha consolidado como un método de intercambio, aprendizaje, cooperación y defensa de políticas de iluminación urbana sostenible y ciudadana a nivel internacional.

La alcaldesa ha expresado su compromiso por "formar parte activa de LUCI Association. Zaragoza entra en esta red como una ciudad que tiene mucho que aportar. Una ciudad que está demostrando, con iniciativas como Zaragoza Luce, que la iluminación puede convertirse en una palanca de dinamización cultural, de atracción de visitantes, de generación de actividad económica y de fortalecimiento de nuestra identidad urbana. Pero también entramos con la voluntad de aprender, de conectar con los mejores profesionales, con los mejores diseñadores, con las ciudades que están liderando la innovación en este ámbito. Y, por supuesto, de incorporar conocimiento, nuevas herramientas y nuevas soluciones que nos permitan seguir mejorando Zaragoza" ha afirmado Natalia Chueca.

70 miembros

Actualmente esta asociación que hoy recibe a Zaragoza como nuevo miembro, reúne a cerca de 70 ciudades miembros de todo el mundo que representan a más de 100 millones de habitantes, y más de 50 miembros asociados de alrededor de 40 países.

La LUCI Association ciudades miembros en su web. Algunas de ellas son:

Europa: Amsterdam, Amberes, Brujas, Bruselas, Budapest, Eindhoven, Ginebra, Gante, Glasgow, Gotemburgo, Grenoble, Helsinki, Estambul, Leipzig, Lyon, Madrid, Marsella, Montpellier, Moscú, Paris, Reykjavik, Tallin, Turin (Italia), Vilna o Yerevan, entre otras.

América: Guadalajara, Los Ángeles y Medellín.

Asia y Oceanía: Busan, Guangzhou, Gwangju, Jinju, Nanjing, Putrajaya, Seúl y Yala.

África y resto: Dakar, Ouagadougou, Porto-Novo, Rabat y Ramallah, además de varios municipios y áreas rurales miembros situados en Nepal.

Los beneficios de formar parte de la LUCI Association entroncan a la perfección con la estrategia del Gobierno de Zaragoza de explorar cualquier ámbito que permita a la ciudad ganar prestigio internacional y conectarse con los profesionales y las urbes referentes en cualquier sector, en este caso, la iluminación sostenible y sus aplicaciones sociales, culturales y económicas.

A partir de ahora, Zaragoza gozará de ventajas estratégicas, técnicas y sociales. Podrá acceder a una red global profesional en el campo de la iluminación urbana, con responsables, expertos y ciudades decididas a innovar en este ámbito, una vía directa para intercambiar experiencias, proyectos y soluciones adaptadas a su realidad local. También será posible acceder a conocimiento especializado y mejores prácticas, publicaciones, herramientas online, estudios de caso, eventos y talleres. Todo enfocado a mejorar las estrategias locales de iluminación urbana.

Zaragoza entrará en eventos (conferencias, workshops, visitas técnicas) donde las ciudades pueden presentar sus proyectos, aprender de otros y establecer colaboraciones y podrá, a su vez, aumentar su visibilidad y reputación externa como líder en iluminación urbana sostenible. Por otra parte, gozarán de herramientas para políticas públicas más sostenibles a través de documentos como la LUCI Declaration for the Future of Urban Lighting y la LUCI Charter on Urban Lighting, que brindan recomendaciones para el desarrollo de políticas públicas de iluminación sostenible. Finalmente, por la relevancia de sus socios y sus intereses comunes, LUCI actúa como plataforma conjunta para influir en estrategias y normativas globales o regionales relacionadas con el uso de la luz en la ciudad con enfoques sostenibles, inclusivos y culturalmente sensibles.