Ya es oficial: Zaragoza se une al sistema Viogén tras la firma con Interior después de cuatro años de negociaciones

Ya es una realidad. Zaragoza se ha adherido oficialmente al sistema Viogén. Su adhesión se ha formalizado finalmente tras la firma de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Calvo.

Se trataba del paso final tras firmar hace dos semanas la adhesión a este convenio para la protección de las mujeres de los barrios rurales de Zaragoza. La intención de que se realizara esta firma cuanto antes ya se formalizó cuando se efectuó la firma del convenio el pasado 24 de noviembre entre la alcaldesa y el delegado del Gobierno en Aragón.

Una adhesión que se hace realidad tras cuatro años de negociaciones que comenzaron en 2022 cuando el gobierno municipal de Jorge Azcón puso la iniciativa sobre la mesa y fue aceptada en un pleno municipal.

Tras efectuarse la firma, Natalia Chueca ha subrayado que "por fin hemos pasado todos los prcoesos y todas las firmas con el Ministerio del Interior para que entre en vigor el sistema Viogén".

Asimismo ha recalcado esta adhesión responde a "una decisión política clara que sitúa la seguridad de las mujeres como una prioridad de primer nivel frente a un tiempo en el que gobernó el PSOE y ZeC y prefirieron no incorporar a la Policía Local en el sistema Viogén". Por lo que ha enfatizado que ha sido "bajo un gobierno del Partido Popular".

Así, Chueca ha manifestado que "estamos en disposición de poder arrancar para que las mujeres estén más seguras".

Según han señalado desde el consistorio, el convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga.

Asimismo, prevé la formación continua de los agentes, el establecimiento de controles de seguridad en el acceso al sistema y la creación de una comisión de seguimiento entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Así funcionará

Tras las negociaciones pertinentes y como ya se anunció, la Policía Local de Zaragoza se encargará del 30% de los casos de mujeres en riesgo bajo. Esto, además, también podrá suponer seguir con el seguimiento de los casos de aquellas mujeres que asciendan a riesgo medio.

Para ello, se va a crear una unidad específica de la Policía Local formada por un total de nueve agentes que se encargarán del seguimiento periódico de las mismas.

La plantilla así contará con una formación específica en violencia de género por agentes de la UFAM de la Policía Nacional y tendrán acceso seguro a las bases del sistema Viogén.

Esta unidad aplicará los protocolos y procedimientos establecidos por la Secretaría de Estado de Seguridad para la valoración y gestión policial del riesgo, garantizando en todo momento la confidencialidad y la protección de los datos.

El trabajo de estos agentes se basa en garantizar que la víctima reciba información clara, accesible y actualizada sobre su caso, incluyendo el nivel de riesgo, los factores relevantes, los posibles peligros, sus derechos y los recursos disponibles en el ámbito territorial.

Asimismo, prestarán apoyo orientativo, informativo y asistencial, con acompañamientos a sedes judiciales, servicios sociales o centros de atención a víctimas, recomendaciones de autoprotección y contactos personales o telefónicos periódicos para el seguimiento del caso.

En situaciones de riesgo medio, se intensificarán las actuaciones mediante entrevistas personales, vigilancias ocasionales y aleatorias en domicilios, lugares de trabajo o centros escolares, traslados a centros de acogida y acompañamientos cuando exista riesgo.

Paralelamente, se desarrollarán actuaciones de control y seguimiento del agresor, como la comprobación del cumplimiento de medidas judiciales, la revisión de información penitenciaria, la comunicación con el autor durante permisos o excarcelaciones.

Además de la solicitud de dispositivos telemáticos de control y la transmisión de información relevante a las autoridades judiciales y al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, garantizando siempre la coordinación con recursos públicos y entidades de apoyo jurídico y psicosocial.

Años de negociaciones

Esta firma y oficial adhesión pone fin a idas y venidas que el Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido con el sistema Viogén. El gobierno municipal de Jorge Azcón ya tuvo intención de adherirse al sistema de protección de mujeres en 2022.

Sin embargo, las negociaciones que se realizaron a lo largo de los años quedaron en saco roto y terminó cogiendo el testigo Natalia Chueca cuando cogió el mando de la Casa Consistorial.

Con la primera edil parecía que todo iría más rápido y se conocía de negociaciones entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno. Concretamente el 25 de noviembre de 2024 ambas instituciones afirmaron que quedaban semanas para oficializar la adhesión.

A pesar de ello, el posible acuerdo terminó cayendo en saco roto ya que desde Interior se solicitó una mayor implicación y se solicitó que la protección que en ese momento se había acordado de un 15% subiera a un 30%.

Los plazos se fueron perdiendo en el tiempo y no fue hasta el 24 de noviembre de 2025 que se conformó la firma oficial entre ambas instituciones con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán.

La firma entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la secretaria de Estado de Seguridad pone fin a unas negociaciones que ya comenzaban a pesar con el objetivo puesto en proteger a todas las mujeres víctimas de violencia de género en Zaragoza.