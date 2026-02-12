El IX Rastrillo de la Ilusión de Ballesol recauda 3.575 euros a beneficio de Aspanoa para la lucha contra el cáncer infantil

En Ballesol Puerta del Carmen ha vuelto la ilusión con un acto tan solidario como tender la mano a Aspanoa para ayudar con la investigación del cáncer infantil y apoyar a las familias. Por ello, este martes se ha entregado el talón solidario dotado de más de 3.500 euros, que serán fundamentales para luchar contra esta enfermedad.

Con este acto se reafirma el compromiso de la residencia con la asociación y es que ya son nueve ediciones de este rastrillo solidario. Como cada edición, todo el dinero recaudado durante el pasado diciembre, lleva mucho trabajo detrás. "Tenemos la sensación del trabajo bien hecho, estamos muy satisfechos, de obtener el resultado de aquellos días", ha afirmado con emoción Sonia Martínez, directora de Ballesol Puerta del Carmen.

Una cifra que no se queda ahí, ya que llevan desde 2014 recaudando dinero en una iniciativa tan importante para apoyar a Aspanoa. De hecho, son ya 30.000 euros en total. "Estamos muy contentos", ha expresado.

En cuanto a lo que se vende, son productos donados por proveedores amigos y manualidades de los residentes en talleres de terapia ocupacional. De este modo, es también un beneficio para la salud de aquellos que permanecen en la residencia.

Sonia Martínez, asegura que esta iniciativa "es la forma de dar importancia a los mayores para huir del edadismo y reivindicar que son mayores pero que todavía tienen que aportar mucho a la sociedad".

Lucha contra el cáncer infantil

Aspanoa es una asociación esencial para avanzar en la lucha contra el cáncer infantil y conseguir que cada uno de los niños y niñas que sufren esa enfermedad vuelvan a sonreír. En este sentido, el gerente de la asociación, Juan Carlos Acín, no ha dudado en mostrarse emocionado y asegurar que lo que sienten hacia Ballesol es "mucho".

"Es la confianza en nuestro trabajo, la representación de ellos con nosotros, estar en contacto con las personas mayores, una parte muy importante en el tratamiento del cáncer infantil", ha confesado. Del mismo modo, ha destacado la importancia de "la continuidad" de preparar esta iniciativa cada año para "ayudar a la asociación a seguir creciendo y trabajando, que es importante".

Sonia Martínez, directora de Ballesol Puerta del Carmen en la entrega del talón solidario.

Como no podía ser de otra manera, Corita Viamonte, ha vuelto a ser la madrina del acto. Se ha mostrado muy emocionada con la cantidad recaudada este año y apunta que "va para arriba" y todo lo que ello implica. "Tener a esos niños con esa ilusión tan grande... Imagínate lo que supone para mí", ha confesado.

Para Viamonte, la entrega del talón no es un día cualquiera, sino que es una fecha marcada en su calendario: "Estoy deseando que llegue este día. Me encantan los niños y darles una alegría como esta creo que es maravilloso y posible gracias a Ballesol".

Por ello, son muchas las personas que consideran que esta iniciativa no es una más, sino un compromiso social que puede devolver la sonrisa a muchos niños y niñas de la comunidad.