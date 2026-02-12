Interpeñas colabora en el tradicional reparto de longaniza de Zaragoza: este es el horario, las actividades y el lugar

Algunos de los muchos zaragozanos haciendo fila por el reparto de longaniza el año pasado. E.E Zaragoza

Cada año, el Jueves Lardero se celebra en Zaragoza con una gran fiesta que llena de sabor las calles de la ciudad. Esta festividad, que marca el inicio de los festejos previos al Carnaval, es toda una tradición en la ciudad. Una fiesta en la que no puede faltar el reparto de longaniza organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con Interpeñas Zaragoza.

El acto (organizado por Zaragoza Cultural) tendrá lugar, como cada año, en la plaza Miguel Merino Pinedo y comenzará a las 18.30. Pero no solo habrá reparto de longaniza (como bien marca la tradición durante esta jornada), sino que, una vez se haya merendado y cogido fuerzas, amenizará la tarde la Orquesta Venus.

El año pasado, este acto contó con más de 15.000 peñistas para repartir 700 kilos de longaniza. Y, pese a todo el trabajo en equipo (que se reproduce año a año), no se pudieron evitar las largas filas, incluso kilométricas, de ciudadanos que se acercaron a recoger su bocadillo.

Este acto, dará paso al sábado 15 de febrero, cuando ya sí la ciudad se vista de colores y personajes de lo más variopintos con la celebración de Carnaval. Interpeñas hará su salida desde la plaza de Salamero, donde a las 18.00 horas se concentrarán las comparsas.

Media hora después, a las 18.30, tendrá lugar la liberación del Rey de Gallos y, a las 19.00, comenzará el desfile popular organizado por Interpeñas y Unión peñista. Este recorrerá desde plaza Salamero hasta la plaza del Pilar, pasando por la avenida Cesaraugusto, el Coso y la calle Alfonso.

Orden de salida

UPZ INTERPEÑAS ZARAGOZA: LOS OCHENTER80´S, SALVANDO LA NATURALEZA, LA TROPA ARAGONESA, LA SUERTE ESTÁ ECHADA, LOS GUARDIANES DEL TEMPLO DEL DRAGÓN, VESPIMAÑOS, LOS 101 PULGOSOS, PARTY SHOWER, LA CAJA DE JUGUETES, LA NOCHE DEL TORO, MURVEZA, EL LAGO DE LOS TEKNOCISNES, VOLANDO VOY, DISNEY, PIJAMA PARTY. ASOCIACIONES INVITADAS: L A JUERGA, PATINAR ZARAGOZA, CURRAMBA, CONDOR

A continuación, fiesta Carnaval en plaza San Bruno con entrega de Premios por parte de la Federación Interpeñas de Zaragoza.