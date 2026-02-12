Desalojan un edificio en Caspe con 60 personas, 23 de ellas menores, por riesgo de derrumbe

El Gobierno de Aragón ha ordenado el desalojo preventivo de un edificio de la localidad de Caspe (Zaragoza) por riesgo de derrumbe.

El inmueble, de cinco plantas y situado en la calle Paseo Nuevo nº 8, está siendo evacuado de forma preventiva después del informe técnico emitido ayer por el arquitecto municipal, que advierte del peligro estructural. La alcaldesa de Caspe, Ana Jarque, ha firmado este jueves el decreto que ordena el desalojo para garantizar la seguridad.

En el edificio vivían 60 personas, entre ellas 23 menores, de cinco nacionalidades.

El operativo, coordinado por el Gobierno de Aragón, cuenta con los siguientes cuerpos operativos movilizados: Policía Local de Caspe, Guardia Civil, agrupación de voluntarios de protección civil de la Comarca Bajo Aragón Caspe y Cruz Roja, que están llevando a cabo el desalojo y la atención a las personas afectadas.

Las personas evacuadas serán trasladadas al pabellón municipal 3 de Caspe. Se están gestionando las medidas necesarias para garantizar las condiciones adecuadas durante la estancia temporal.