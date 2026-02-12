La celebración de un festival de motos junto a un centro psiquiátrico levanta quejas en Zaragoza: "No es el lugar"

La portavoz socialista, Lola Ranera, junto a otros concejales de su grupo y profesionales del centro psiquiátrico, en la parcela del hospital que colinda con la del evento. PSOE Zaragoza Zaragoza

(South Europe Biker Fest), los días 6, 7 y 8 de marzo. Una celebración que contará con conciertos y actos paralelos, al que se espera que acudan alrededor de 1.500 participantes, y que el grupo socialista ha criticado por el emplazamiento en el que tendrá lugar: la parcela de Educatrafic, justo enfrente del Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen, donde aproximadamente hay ingresados 270 pacientes.

Tal y como lo ha explicado la portavoz del partido en Zaragoza, Lola Ranera, desde el centro han expresado "una gran preocupación por el ruido, el aumento y la alteración del entorno que puede afectar gravemente a personas con trastornos mentales que necesitan rutinas estables y un ambiente tranquilo". Motivo por el cual, ha solicitado al Gobierno municipal que modifique la ubicación del festival.

"Festival sí, pero no allí", ha insistido la concejal, dejando claro que su grupo no está en contra del evento, sino de su emplazamiento. Lo ha declarado así, tras registrar en El Justicia de Aragón una queja respecto a la participación del Ayuntamiento de Zaragoza, de Zaragoza Turismo y de Zaragoza Cultural en dicha celebración, expresando así "la hipocresía de un Gobierno que el pasado mes de diciembre se adhirió a la Red de Ciudades Europeas por la Salud Mental".

En este sentido, ha solicitado al Ayuntamiento que "se ponga a trabajar" para buscar una alternativa en otros espacios de la ciudad que no generen afecciones "ni a vecinos ni, especialmente, a pacientes vulnerables". Así, ha subrayado que Zaragoza dispone de "muchísimo territorio" para albergar iniciativas de este tipo sin comprometer la atención sanitaria.

Ha concluido haciendo una llamada a la coherencia política: "Si en diciembre entramos en la red europea por la salud mental, debemos seguir defendiéndola con hechos y no con políticas de marketing".

Otras solicitudes

Y no ha sido la única queja la del grupo socialista. Precisamente, hace unas semanas, desde la Fundación Hospitalarias Zaragoza solicitaron ya a las autoridades competentes (Ayuntamiento de Zaragoza, Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón y Subdelegación del Gobierno) la revisión urgente de la ubicación prevista para el South Europe Biker Fest.

Según la documentación presentada, en varios tramos la distancia real entre el evento y las instalaciones asistenciales es inferior a 20 metros, lo que supone una exposición inmediata al ruido, vibraciones, concentración de público y actividad nocturna previstas en el festival.

El centro atiende a personas con patologías psiquiátricas, neurocognitivas, psicogeriátricas, discapacidad intelectual y trastornos de conducta, muchas de ellas en régimen residencial, que son especialmente sensibles a ruidos y luces de alta intensidad. Debido a ello, necesitan de entornos tranquilos en los que puedan descansar de forma continuada.

La protección del bienestar de los pacientes entra en conflicto con la programación del festival, disponible en la web del organizador, que incluye: tránsito y exhibiciones de motocicletas, zona de acampada, conciertos y sesiones DJ planificadas hasta altas horas de la noche y otras actividades lúdicas con impacto sonoro y ambiental.

La actividad planificada para el festival podría desencadenar sobresaltos, crisis de ansiedad, agitación psicomotriz, desorientación, alteraciones graves del sueño, e incluso descompensaciones clínicas, con impacto directo en su bienestar y en la seguridad del entorno terapéutico.

Además, la institución advierte del riesgo asociado al camino rural que une el recinto de Educatrafic con el centro sanitario y que cuenta con una limitación de 30 km/h. Este camino se utiliza diariamente para paseos terapéuticos, por lo que el incremento extraordinario de tráfico durante el festival puede elevar el riesgo de atropellos, comprometiendo la seguridad de pacientes y profesionales.