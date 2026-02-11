Profesores de un instituto de Zaragoza estallan por los desperfectos: "Si no se arreglan, habrá que suspender las clases"

El cielo teñido de nubes y la aparente lluvia que al final solo ha dejado caer algunas gotas, no han impedido que alumnos y profesores del IES Pablo Gargallo de Zaragoza salieran a la calle una vez más a luchar por las condiciones de su centro. Goteras, falta de mantenimiento y otros desperfectos han sido los ingredientes que se han ido agravando hasta llegar a una situación "límite".

Así, desde CGT Enseñanza han reivindicado esta situación y exigen a la Consejera tres puntos clave: "El abono inmediato de los libramientos pendientes, dotación del personal no docente y la reparación de goteras", han enumerado.

Una situación que, dicen, tiene que cambiar de manera inmediata: "Es urgente, es probable que si no se toman medidas pronto, haya que suspender la actividad lectiva", han explicado.

En esta misma línea, se encuentra María Jesús de Marcos, secretaria del IES Pablo Gargallo: "Si sigue lloviendo va a haber clases que no podremos dar". Una situación que lleva repitiéndose tiempo y que ha empeorado con el aumento de lluvias: "La semana pasada fue horrible. Goteras por todos lados. Con esto no se puede", ha confesado.

En este sentido, explica, desde el centro exigen "el inmediato pago del libramiento pendiente", el presupuesto que manejan los centros educativos para abonar el tema de agua, luz o gasoil. Y es que "al del gasoil le deben todo el dinero". Del mismo modo, todavía no saben quién se va encargar de estos pagos pendientes.

Por ello, se trata de una lucha a la que todavía le queda un largo recorrido: "Exigimos que el resto de necesidades comunicadas se resuelvan de manera urgente", ha subrayado.

La otra cara

Sin embargo, desde fuentes de Educación del Gobierno de Aragón aseguran que se trata de un problema de mantenimiento de años anteriores.

"Ha sido este Departamento el que ha emprendido un ambicioso plan de contingencia y revisión de todos los centros aragoneses, con un inventario de centros y estado de sus instalaciones, que no se había hecho nunca por ninguna administración educativa anterior", han explicado.

Además, garantizan que "la falta de mantenimiento en centros educativos -que acumulan ya una gran antigüedad- es un problema común a todas las comunidades autónomas".

De hecho, tal y como indican, en la última conferencia sectorial con el Ministerio, fueron varias las comunidades autónomas -entre ellas Aragón- en las que se reclamó al Ministerio un plan estatal con financiación para mejorar las instalaciones de estos centros, que superan en muchos casos los 50 años.

En cuanto a la falta de personal, aseguran que son bajas laborales. "Conserjes tienen cuatro y una está ahora de baja. Se ha ampliado esta misma semana la jornada a una -que es relevista por la jubilación de su antecesora- de parcial a completa", entre otros casos.

Y sobre gastos de funcionamiento, cuentan que este viernes se va a cobrar 43.772,5 euros. "En menos de una semana, van a contar con el dinero. Si no lo recibió antes es porque tenía saldo suficiente", han explicado.

Por último, aseguran, para este 2026 está previsto destinar 1,2 millones para este tipo de actuaciones.