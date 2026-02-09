Giro inesperado en el Ayuntamiento de Zaragoza: Julio Calvo dimite tras la gran victoria de Vox en Aragón

Giro inesperado en las filas de Vox en Zaragoza. El portavoz del partido en el Ayuntamiento, Julio Calvo, dice adiós a la política y anuncia su jubilación. Lo hace sin haber pasado siquiera la resaca electoral, tras un 8-F que posicionó a su partido con el doble de escaños que en 2023.

Julio Calvo, inició su trayectoria política en VOX en 2015, y en las elecciones municipales de 2019 entró como portavoz de este Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza, cargo que ha desempeñado hasta este momento.

“A día de hoy, 9 de febrero de 2026, un día después de que se celebren las elecciones autonómicas en Aragón, en donde Vox, mi partido, ha tenido un excelente resultado, yo voy a hacer efectiva una decisión que ya está tomada desde hace muchos meses, pero que pospuse hasta que efectivamente se celebraran estas elecciones. Hoy presento mi renuncia a mi acta de concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza por motivos estrictamente personales”, ha afirmado Julio Calvo.

Por su parte, la portavoz adjunta del Partido en el Ayuntamiento, Eva Torres, ha señalado que “desde que comenzamos esta Legislatura ya sabíamos que no la acabaría. Siempre ha sido muy generoso con nosotros y no le podemos pedir más. Merece disfrutar de la última etapa de su vida como queremos todos. Nos da mucha pena, a mí especialmente, que llevo siete años con él, pero por eso precisamente ahora nos toca a nosotros ser generosos”.