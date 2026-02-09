El barrio de Zaragoza en el que Vox ha superado al PSOE en las elecciones de Aragón por menos de 1.000 votos de diferencia

Las elecciones del 8-F en Aragón dejan muchas reflexiones y lecturas. Queda claro que la mayoría de los aragoneses se ha postulado a la derecha, eligiendo como principal fuerza al Partido Popular de Azcón.

El PSOE de Pilar Alegría, por su parte, ha sido la segunda fuerza más votada, aunque perdiendo 5 escaños con respecto al 2023. Sin embargo, el gran ganador de la jornada electoral ha sido Vox, que ha logrado duplicar su presencia en las Cortes de Aragón pasando de 7 a 14 escaños.

La formación de Alejandro Nolasco ha dado un paso al frente este 2025, teniendo la llave del Gobierno, y ganando incluso en diferentes municipios de la Comunidad como Villarluengo, La Muela, La Puebla de Alfindén, Fanlo o Almohaja (el más pequeño de Aragón).

En Zaragoza capital, el Partido Popular se ha impuesto en todos los distritos, incluso en aquellos en los que históricamente los socialistas tenían mayor peso, como Las Fuentes. El PSOE ha sido el segundo partido más votado en 10 de los 12, cayendo hasta el tercer puesto en el distrito Centro y en los barrios de la zona norte (Peñaflor, Montañana, San Juan de Mozarrifar…).

En el caso del distrito Centro, el PP ha ganado con un 54,50% de los votos, mientras que Vox ha obtenido un 16,22% y el PSOE baja hasta un 13,65%. La diferencia entre los de Abascal y Sánchez en la zona es de menos de 1.000 votos.

En el 2023, el PP tuvo un 55,56%, el PSOE un 17,49% y Vox un 13,5%.

La participación en este distrito este 2026 ha sido de un 75,7%, con un total de 30.633 votos, que son casi un punto más que en mayo de 2023.

Eso sí, tampoco es una novedad que el PSOE se convierta en la tercera fuerza en este distrito, tradicionalmente catalogado de derechas. En las elecciones de 2019, también fue superado por otra formación. Entonces, ganó el PP con un 36,27%, pero Ciudadanos irrumpió en la segunda posición con un 22,34%, el PSOE con 16,58%. En cuarto lugar ya aparecía Vox con casi un 9%.

El distrito Centro de Zaragoza delimita con los de Delicias, Casco Viejo, Universidad y San José. Dentro de este se encuentran puntos señalados como el paseo de la Independencia, el paseo Sagasta, Constitución, la avenida Goya o Tenor Fleta, que marcan los límites.

En definitiva, los doce distritos electorales se tiñeron de azul: Actur-Arrabal, Aljafería, Barrios Zona Norte, barrios zona oeste, Casco Viejo, Centro, Delicias, Las Fuentes, San José, Torrero, Universidad-Casablanca y Vía Hispanidad.