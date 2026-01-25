Chueca y Azcón confirman que ya se está estudiando ampliar la línea 1 del tranvía hasta Arcosur: "Será el próximo gran barrio"

La ampliación de la línea 1 del tranvía hasta Arcosur está cada vez más cerca de ser una realidad. Tanto la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, como el presidente y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, han confirmado que ya se está estudiando esta inversión como una de las más importantes que debe acometerse en el transporte público de la capital aragonesa en los próximos años.

Así lo han trasladado ambos en un vídeo subido a sus perfiles de Instagram, donde conversan sobre la importancia de afrontar esta inversión para acompasarlo a la llegada de nuevos proyectos millonarios al entorno de la capital aragonesa.

“Arcosur va a ser el próximo gran barrio de la ciudad de Zaragoza y es evidente que Arcosur necesita servicios”, inicia Azcón.

“Por eso es muy importante lo que estamos estudiando para ampliar la línea 1 del tranvía y que no acabe aquí, en Mago de Oz, sino que pueda llegar hasta el final de Arcosur y dar servicio a todas esas familias, sobre todo jóvenes, que van a venir a vivir aquí”, responde Chueca.

Así, para el candidato a la Presidencia, desatascar Arcosur es “básico”, con un centro deportivo o un centro de salud como aspectos “esenciales” del barrio.

Para ello, ambos han remarcado la importancia de la colaboración institucional entre Gobierno y Ayuntamiento, como uno de los vectores clave para sufragar esta inversión.

“Ahora el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón entienden cuáles son los proyectos importantes en la ciudad y vamos a colaborar. Vamos a seguir cooperando juntos”, subraya la alcaldesa.

En este sentido, van a pedir al Gobierno de España que “se involucre” y “colabore”.

“No hay en toda España una línea de tranvía que sea municipal y que no haya puesto dinero el Gobierno de España, solo la de Zaragoza. Y eso no puede volver a repetirse”, incide Chueca.