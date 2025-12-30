Confirmado por el Ayuntamiento: el transporte público vuelve a subir en Zaragoza a partir del 1 de enero

Ya es oficial. A partir del 1 de enero de 2026 el billete de autobús y tranvía aumentará su precio. Se aplicará el 3,1% correspondiente al incremento del IPC, por lo que el viaje costará 1,70 euros y 0,55 si se hace con Tarjeta Bus.

En cuanto a los abonos, el de un mes costará 29,05 euros, el de tres meses 76,35 euros y el de el año 262,10 euros. Unos precios que cuentan, eso sí, con las ayudas estatales al transporte (que se mantendrán durante el 2026).

Zaragoza se acoge a estas bonificaciones con la condición de presentar una declaración responsable que acredite la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones). Así, los ciudadanos tendrán una bonificación del 40% para usuarios generales, la gratuidad de los usuarios menores de 14 años y el 50% de descuento para los que cuenten con el Carnet Joven.

Además, como novedad, las personas las personas con discapacidad del 33% o superior pasarán a tener los mismos precios en el transporte público que los abonos para familia numerosa.

Desde el Ayuntameinto estiman que este 2026 se registrarán unos 128.621.679 usos entre bus y tranvía. Una cifra que supone- con las tarifas bonificadas- unos ingresos de unos 47 millones. El coste del servicio real es de 136 millones, por lo que el Consistorio deberá cubrir el resto (89 millones de euros).

Tal y como recuerdan desde el Consistorio, todas las grandes ciudades del país cuentan con una subvención directa por parte del Gobierno central, menos Zaragoza. Por ejemplo, señalan que el pasado 28 de octubre el Gobierno de España aprobó destinar 126 millones de euros al Consorcio de Transporte de Madrid; 149,3 millones de euros a la Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona; 40 millones de euros a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia; o 47,5 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Canarias.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Zaragoza cubre un coste por usuario del 68%, evitando así aplicar las tarifas reales que serían necesarias para alcanzar el equilibrio entre coste del servicio y los ingresos tarifarios. Es decir, al ciudadano le costaría 1,55 euros el viaje con Tarjeta Bus en vez de 0,55 euros, y el billete sencillo estaría en 4,75 euros en vez de 1,7 euros, por ejemplo.

Taxi

Lo que si que se mantendrá igual que este 2025 serán las tarifas del Taxi. Desde la asociación provincial del Taxi pidieron al Ayuntamiento un suplemento fijo de 2 euros las madrugadas del fin de semana y ferial (de 00.00 a 6.00) para incentivar la salida de taxistas para prestar el servicio en esa franja horaria.

La subida, según han remarcado los técnicos municipales, "no estaba fundamentalmente razonada para poder cubrir las necesidades de los usuarios". Asimismo, el Gobierno municipal aprobará el calendario laboral del taxi para el año 2026 que contempla mantener los dos días de fiesta que votó el colectivo.

Por otro lado, los servicios municipales de Movilidad han considerado que "los fines de semana hay una mayor necesidad de servicio de taxi y, aunque el Ayuntamiento permite que el fin de semana pueda trabajar la totalidad de la plantilla, se observa que la media de taxis en circulación los sábados frente a los viernes sube muy poco, no lo suficiente para atender a todas las demandas". En especial, remarcan la franja horaria de las 2 a las 6 de mañana, con un número de vehículos poco efectivo para la demanda.

Por ello, el Ayuntamiento está trabajando en un informe que identifique los puntos con mayor necesidad de servicio de taxi, ya sea por localización (Estación Delicias, ocio, restauración o eventos programados en diferentes épocas), así como las incidencias por obras a lo largo del año 2026. Una vez concluido el informe se llevarán a cabo medidas que nos ayuden a atender un mínimo de servicios en todos los puntos de la ciudad.

Además, el ayuntamiento estudia la obligatoriedad de que todos los servicios de taxi lleven activada la plataforma MOZA, ya que se ha detectado que los fines de semana la app solo está activa en un máximo 300 taxistas, cuando podrían llegar a 1.300.