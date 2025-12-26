Las obras de la avenida de Valencia de Zaragoza cortarán el tráfico durante casi un año: esta es la fecha de inicio

Las obras de la avenida de Valencia ya tienen fecha para comenzar. Será el próximo jueves 8 de enero, mientras que el corte del tráfico y su Plan Especial de Movilidad empezará el 12 de enero, cuando las máquinas trabajen en la primera de las cuatro fases en las que se han distribuido las tareas, que durarán un año.

Así lo han explicado este viernes el concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, junto a la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, quienes han detallado cómo se desarrollarán durante los próximos 12 meses las obras de la reforma integral de la avenida.

Esta vía, una de las principales de Zaragoza, se transformará con la inclusión de nuevos espacios de descanso y disfrute gracias a una inversión de más de 6.648.000 euros.

Cuatro fases

Principalmente, durante este año, no será posible el tránsito en toda la longitud de la avenida, de modo que solo se podrá circular por las calles transversales, o por ejemplo, para acceder a las fincas, según ha explicado Serrano.

Las obras se dividirán en cuatro fases generales con distintas subfases: "Se ha hecho un estudio de las fases y tramos para minimizar al máximo las afecciones a vecinos y comerciantes del entorno y facilitar la movilidad", ha detallado el concejal.

"Durante los primeros diez meses del año no se podrá atravesar de punta a punta la avenida, pero contará con tramos abiertos para no bloquear todo el eje" ha especificado.

En concreto, la primera fase empieza a la vez en los dos extremos:

La fase 1A durará cuatro meses, de enero a abril de 2026, y va desde la avenida Goya hasta el cruce con las calles de Lérida y de Fueros de Aragón.

Por su parte, la fase 1B, tendrá una duración de ocho meses, de enero a agosto de 2026, y se centrará en el tramo entre Tomás Bretón y Corona de Aragón. En este caso, este tramo quedará cortado con acceso solo a residentes y a la Policía Nacional.

Sin embargo, habrá dos meses, marzo y abril de 2026, en los que, para hacer la conexión con las calles García Sánchez y Tomás Bretón, se podrá usar este tramo de avenida en sentido de subida hacia el Hospital Clínico.

En cuanto a la fase 2, que durará 7 meses, de abril a octubre de 2026, la conexión será de Lérida/Fueros de Aragón hasta Ávila/Pamplona Escudero.

Así, la fase 3, de cinco meses de duración, de junio a octubre de 2026, se centrará en el tramo que va desde Ávila/Pamplona Escudero hasta Bretón/García Sánchez.

El objetivo es que a final de octubre de 2026, el tránsito por toda la avenida quede en buena medida restablecido de principio a final.

Y es ahí cuando se estará haciendo la fase 4, que se centra en las nuevas plazas. Con cuatro meses de duración, de septiembre a diciembre de 2026, se creará el nuevo espacio peatonal en la confluencia de la avenida con Fueros de Aragón y la calle Lorente; y la reformada plaza con juegos infantiles en la conexión de la avenida con la calle Bretón.

Plan de movilidad

De este modo, las obras obligan a desviar 5 líneas de autobuses (tres convencionales y dos nocturnas).

Estas líneas son la 35, 38 y 41, así como de las nocturnas N4 y N6, que podrán retomar su recorrido habitual a

final de año 2026.

En el sentido hacia el centro de la ciudad, las tres líneas diurnas emplearán el mismo desvío: por Corona de Aragón, Cortes de Aragón y retoman en Goya con calle Carmen sus itinerarios habituales.

Mientras, en sentido hacia Delicias, la línea 35, desde paseo Teruel, continuará por avenida Goya, Fernando El Católico y Violante de Hungría, para retomar su recorrido habitual ya en Condes de Aragón.

El concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, y la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes. E.E

Y las líneas 38 y 41 lo harán por calle Santander y Duquesa Villahermosa (la 38 sigue recta y la 41 torcerá por Vía Universitas para seguir por Gómez Laguna).

Por su parte, la línea nocturna N4, hará el mismo recorrido que la 41 hacia Delicias. Y la línea nocturna N6, solo tendrá que alargar un poco su trayecto para hacer el cambio de sentido en la estación de la avenida Goya.

Además, las líneas 22 y Ci3 sufrirán un desvío. Por su parte, la línea 22, en sentido Las Fuentes, evitará ese cruce desviándose por Vía Universitas y Duquesa Villahermosa, donde recupera su itinerario habitual. Después, el Ci3 evitará el cruce subiendo por avenida Valencia, San Juan Bosco, Vía Universitas y Duquesa Villahermosa.

Información y apoyo al comercio

Todas estas fases y planes se han presentado ya a los distintos colectivos afectados por las actuaciones.

También, para aclarar las dudas, se expuso el Plan de Comercio específico y canales de información como el grupo de Whatsapp "Reforma Avenida Valencia".

Además, el concejal de Urbanismo ha recordado el Plan de Apoyo al Comercio, una ayuda municipal de 400 euros para los negocios afectados por obras de larga duración en sus calles.

También continúa en marcha el Plan Fiscal de Atracción de Inversiones y el Isobre el valor de la tierra (IBI) y del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) que recoge bonificaciones a los afectados.