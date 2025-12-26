Natalia Chueca dice que la ciudad "no se para" y presentará sus presupuestos pese a no tener mayoría

"Zaragoza no se va a parar". Así de contundente ha reaccionado esta mañana la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, tras conocer la "sorpresa" de que Vox no apoyará los presupuestos para 2026. La regidora ha acusado a los de Julio Calvo de retirar su apoyo a las cuentas por "motivos partidistas y por órdenes de la dirección nacional del partido", en el contexto de las elecciones autonómicas.

Según ha explicado, los presupuestos estaban "ya negociados y consensuados con Vox desde hace meses". Es más, ha insistido en que estos se encuentran actualmente en fase de tramitación administrativa.

La primera edil ha recordado que las negociaciones comenzaron tras el verano, primero con las ordenanzas fiscales -"que Vox apoyó"- y posteriormente con el presupuesto municipal, "siguiendo la misma dinámica de colaboración que en los dos ejercicios anteriores". De hecho, ha señalado que el documento incorpora partidas solicitadas "expresamente" por Vox y lleva varias semanas en tramitación interna, a la espera del informe de Intervención para poder ser presentado oficialmente.

Sin embargo, la alcaldesa ha asegurado que la llegada de las elecciones autonómicas ha provocado "un cambio de postura en Vox". "Desde Madrid les han dicho que ya no pueden apoyar el presupuesto que habían negociado", ha afirmado, calificando la decisión de "sorpresa" y "traición a la ciudad". "A mi ni Feijoó ni Azcón me dicen lo que debo hacer", ha acusado Chueca.

La alcaldesa ha defendido que, el de 2026, es un presupuesto "continuista" y "muy bueno para Zaragoza", que da continuidad a proyectos iniciados en 2024 como la reforma del río Huerva, la avenida Valencia, La Nueva Romareda, el Distrito 7 y diversas actuaciones en movilidad, limpieza y zonas verdes.

"Zaragoza no se va a parar", ha subrayado, insistiendo en que hará "todo lo necesario" para que la ciudad cuente con nuevas cuentas municipales, aunque asegura ser consciente de que ni la portavoz socialista, Lola Ranera, ni la portavoz de ZEC, Elena Tomás, "van a apoyar los presupuestos".

Motivo por el cual, ha reprochado a Vox que priorice "intereses partidistas" frente a las necesidades de los vecinos y ha acusado al partido de actuar como "vaso comunicante con la izquierda" al facilitar, a su juicio, una posible alianza con PSOE y Zaragoza en Común para tumbar el presupuesto.

La alcaldesa ha anunciado que el Gobierno municipal continuará con la tramitación del anteproyecto una vez finalice el informe de Intervención, abriendo posteriormente el periodo de enmiendas para todos los grupos. "Si Vox quiere votar con la izquierda, y seguir siendo su flotador, que planteen una alternativa y busquen un nuevo alcalde", ha concluido.