Avanza seguirá al frente del bus urbano de Zaragoza tras ser la única empresa en presentarse al concurso público

Avanza ha sido la única empresa que ha presentado oferta al megacontrato del bus urbano de Zaragoza, valorado en 1.100 millones de euros y con una duración de diez años.

La propia compañía ha confirmado que ha enviado los documentos "en tiempo y forma" al Ayuntamiento.

Su oferta, calificada de "innovadora y competitiva" por la propia compañía, "mejora en numerosos puntos los requisitos estipulados en el pliego".

Con ella, Avanza pretende ganar la concesión del servicio y seguir prestando servicio a la ciudad como lleva haciendo 140 años.

Las claves de los pliegos

El nuevo contrato nace con 14% de kilómetros más previstos y tendrá un crecimiento de 15 millones de kilómetros. Es decir, se realizarán un total de 22,8 millones de kilómetros anuales.

Entre las mejoras que incluía el pliego, se requería a la empresa mejorar el servicio en determinadas zonas de la ciudad, con una apuesta hacia una red de autobuses cero emisiones de cara al 2036. Esto supone que la flota deberá ser en su totalidad no contaminante, hasta alcanzar los 368 vehículos (renovándose como máximo cada 16 años).

Además, se exigía la mejora de la velocidad comercial y la regularidad de paso; la eliminación de solapamientos y el fomento del transbordo gratuito; la mejora en la accesibilidad en paradas y en la información a los usuarios.

Dentro de la estrategia de transformación digital del transporte público, se señalaba que el nuevo contrato deberá incorporar un sistema de pago con títulos virtualizados, utilizando los sistemas MIFARE 2GO o MIFARE 4MOBILE (medios de pago sin contacto).

Además de estas nuevas formas de pago, otro de los requisitos era el de cambiar la tarjeta actual por una que tendrá que sustituir a la actual en un plazo de 3 años desde que se adjudique la contrata.

