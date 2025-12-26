Alegría tiende la mano a Chueca por el presupuesto de Zaragoza: "Espero que no sea la misma respuesta que la de Azcón"

Pilar Alegría ha vuelto a tender la mano al Partido Popular. Igual que hizo hace unas semanas a nivel autonómico, este viernes, tras la inesperada ruptura en el Ayuntamiento de Zaragoza entre PP y Vox, la candidata socialista se ha abierto a negociar con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el presupuesto de la ciudad.

De la misma forma que se ofreció a aprobar el techo de gasto y a negociar el presupuesto con Jorge Azcón en el Gobierno de Aragón como alternativa a “la ultraderecha”, ha anunciado este viernes la postura del PSOE en Zaragoza.

“Frente a no tener presupuesto en la ciudad o frente a tener un presupuesto maniatado por las demandas y por los caprichos de Vox, hay una tercera posibilidad que es la mano tendida del Partido Socialista. Creo que ha llegado también el momento de que esta ciudad pueda tener un presupuesto que atienda a los intereses de los zaragozanos y de las zaragozanas”, ha manifestado Alegría en un acto en la plaza del Pilar.

De hecho, ha recordado esa “mano” al presidente Azcón, que el líder del Ejecutivo no recogió. En este caso, no hubo acuerdos con ningún grupo y Aragón ya tiene fecha para las elecciones. “Espero que en este caso, por parte del Partido Popular y de la alcaldesa, frente a este ofrecimiento sincero y constructivo por parte del Partido Socialista, su respuesta no sea la misma que la de Jorge Azcón, que fue la de mordernos la mano”, ha reclamado la secretaria general en Aragón.

Así pues, Alegría se abre a dialogar y negociar un presupuesto “serio”, basado en la movilidad con la segunda línea del tranvía y la ampliación de la primera, en viviendas públicas y asequibles o en ampliar las plazas para las escuelas infantiles municipales.

En definitiva, según ha subrayado, “hay muchos temas que a los zaragozanos y a las zaragozanas les preocupan y el PSOE está dispuesto a hablar un presupuesto que esta vez sí sea un presupuesto de todos”.

Ruptura PP-Vox

El mismo día en que se esperaba que se presentaran las cuentas y apenas una semana y media después de que Azcón anunciara el adelanto electoral, los cuatro concejales de Vox en Zaragoza han hecho oficial este viernes que no apoyarán los presupuestos del 2026.

"Se está priorizando el corte de cintas sobre las necesidades reales de los vecinos", decía su portavoz, Julio Calvo.

Hasta ahora, el grupo municipal de Vox se había caracterizado por ser un 'oasis' en medio del ruido nacional. Ni Jorge Azcón ni Natalia Chueca habían tenido problemas para llegar a acuerdos, pero a partir de hoy, y "tras mucho debate interno", se abre "un periodo nuevo" en el que va a haber que abordar "cambios estructurales muy importantes".