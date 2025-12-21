Zaragoza celebra la Navidad más peluda con la II edición del Christmas Pet Friendly: han desfilado unos 30 perros

El Auditorio de Zaragoza ha vuelto a convertirse este fin de semana en el epicentro del espíritu navideño más peludo con la celebración de la segunda edición del Christmas Pet Friendly.

Se trata de un evento que ya se consolida como una cita imprescindible para los amantes de los animales en la ciudad.

Disfraces originales, perros convertidos en auténticos protagonistas y un ambiente familiar y solidario han marcado una jornada fantástica, en la que las mascotas han sido, sin duda, las grandes estrellas.

Unos 30 perros han participado en el desfile navideño, acompañados por sus dueños y ante la atenta mirada de los asistentes que no quisieron perderse este espectáculo lleno de humor, creatividad y ternura.

Gorros de Papá Noel, renos, elfos, y ¡hasta el Grinch! Todo tipo de atuendos navideños han arrancado sonrisas y aplausos en un evento pensado para disfrutar en familia… y con mascota.

La concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha destacado el valor simbólico y social de esta iniciativa:“Es una manera de comunicar a la sociedad zaragozana que somos una ciudad pet friendly, una ciudad que cuida a sus animales y que los pone en el centro, para que en un día de Navidad las familias puedan acercarse al auditorio a celebrarla con sus mascotas”.

Pero el Christmas Pet Friendly va mucho más allá del entretenimiento. El evento tiene también un marcado carácter solidario y de sensibilización, dando visibilidad a los animales del Centro de Protección Animal y a la labor de las protectoras de la ciudad.

“Hoy también habrá animales del Centro de Protección Animal para darlos a conocer a las familias que quieren adoptar o que simplemente aman a los animales”, ha explicado Gaudes, subrayando la importancia de fomentar la adopción responsable.

Todo lo recaudado durante la jornada irá destinado íntegramente a las protectoras de Zaragoza, una labor que la concejal calificó de “imprescindible”.

La respuesta del público ha sido muy positiva: “Estamos muy contentos por la participación. Llevamos ya más de 200 entradas vendidas”, ha señalado, recordando además que el flujo de visitantes suele aumentar a lo largo de la mañana, como ya ocurrió en la edición anterior.

El evento se enmarca también dentro de campañas municipales de adopción. Un trabajo necesario en una ciudad donde, actualmente, hay más de 200 animales en protectoras y donde, pese a que cada año se adoptan alrededor de 400 perros y gatos, el abandono sigue siendo una realidad preocupante.

“Todavía hay muchísimo abandono y tenemos que seguir trabajando en la visibilización”, ha concluido la concejal, defendiendo actos como el Christmas Pet Friendly como herramientas clave para concienciar a la ciudadanía sobre la responsabilidad que implica tener una mascota.