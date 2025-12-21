Éxito de la carrera Papá Noel Zaragoza: 4.000 corredores solidarios recorren el centro histórico a pesar de la lluvia

Las calles del centro de la ciudad se han llenado esta mañana de rojo y verde con la segunda edición de la carrera de Papá Noel, en la que han participado 4.000 personas. La lluvia en esta ocasión no ha aguado la fiesta.

Además, por una razón solidaria, ya que se ha celebrado en beneficio de Cruz Roja y el Banco de Alimentos.

El propio Papá Noel ha participado en la carrera, acostumbrado a las bajas temperaturas y el tiempo algo intempestivo que hoy han acompañado a los participantes en el evento, que suma mil asistentes más que en su primera edición.

Carrera de Papa Noel en Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza

Organizado por el Club Olimpo Atletismo, con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza y el patrocinio de Caja Rural Aragón, la carrera ha estrenado su nuevo recorrido, pasando por lugares tan emblemáticos como el Coso, el Puente de Hierro, el Paseo Echegaray y Caballero, la Avenida de César Augusto y el Paseo de la Independencia.

Cuatro kilómetros que han dejado una estampa de lo más navideña, en la que los adultos han vestido trajes de Papá Noel, mientras que los menores de 12 años se han convertido en elfos verdes.

En ambos casos, los disfraces se incluyeron en la inscripción de la prueba y se recogieron este viernes y sábado en la sede de la Caja Rural de Aragón (Coso nº 29).

Al acabar la carrera, Papá Noel ha accedido a hablar y hacerse fotos con los pequeños que se han querido acercar hasta él, para poner el colofón a una actividad que aúna el espíritu navideño y el deporte.