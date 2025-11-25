Los trabajos para construir el CDM Sur comenzarán en diciembre: el proyecto alcanza una inversión de 18 millones

La Gerencia de Urbanismo llevará el próximo lunes la concesión de la licencia urbanística al proyecto básico del CDM Sur, cuyas obras comenzarán este mes de diciembre. Así lo ha anunciado, este martes, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha añadido que, además, "se concederá la licencia exprés para comenzar inmediatamente las obras".

En concreto, se habilitará una autorización inmediata (licencia exprés) para el "inicio de obras de excavación, cimentación y construcción hasta la cota cero, mientras la empresa ultima el proyecto final ejecutivo", con lo que "se ganará así tiempo, agilidad y plazos, para impulsar otro de los equipamientos más necesarios y demandados en nuestra ciudad", ha incidido la primera edil, lo que supondría la entrada de las primeras máquinas en diciembre.

La adjudicataria Enjoy! Wellness construirá y gestionará el CDM Sur por un máximo de 73 años, manteniendo, en general, las tarifas del resto de la red de centros municipales. Este proyecto precisará de una inversión de unos 18 millones de euros.

Entre los equipamientos destaca una zona de fitness y agua, un pabellón que podrán usar los colegios de la zona que no tienen, cuatro pistas de pádel exterior y otras dos cubiertas, cuatro piscinas, una pista multideportiva, ludoteca y zona de niños y 155 plazas de aparcamiento. Dará servicio a unas 40.000 personas de los barrios de Casablanca, Rosales del Canal y Montecanal, Arcosur y Valdespartera.

Además de contar con piscinas públicas, pistas de fútbol, baloncesto y voleibol, el centro deportivo incluirá una de las "grandes demandas" de los vecinos de la zona: un pabellón que será al 65% de uso municipal. "Muchos habitantes del sur de la ciudad han trasladado que necesitaban de este tipo de instalaciones, principalmente porque los colegios de la zona no contaban con este espacio", ha explicado Chueca.

La alcaldesa ha destacado que con este proyecto se pone fin a uno de los desequilibrios en materia de equipamientos existentes en los barrios del Sur, como consecuencia de los últimos desarrollos urbanísticos en la ciudad.