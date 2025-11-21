Avanzan a buen ritmo las nuevas viviendas asequibles en este barrio de Zaragoza: pisos a partir de 315 euros al mes

Avance de las obras de vivienda de alquiler asequible en la calle de la Quimera de Oro en Zaragoza E. E.

Las máquinas trabajan a buen ritmo en los solares que albergarán 388 viviendas de alquiler asequible en uno de los barrios con mayor expansión de los últimos años. Valdespartera sigue sumando vivienda y lo hará a través del nuevo modelo impulsado por el Ejecutivo de Jorge Azcón. A los que se suma también el proyecto en bloque del mismo perfil del Actur, lo que suma un total de 608 viviendas.

En el caso de Valdespartera, la oferta es ambiciosa, con casi 400 pisos divididos en dos bloques de viviendas con una ubicación muy próxima entre ellas. El paquete de 194 viviendas de la calle de La Quimera del Oro son los que están más avanzados hasta la fecha desde que el pasado 7 de julio se pusiera la primera piedra del proyecto.

Tal y como se puede ver a simple vista, el terreno ya se encuentra en su mayoría cimentado. Además, cuenta con una gran presencia de maquinaria y grúas en altura en su interior. Sin embargo, lo que le diferencia del resto es que ya se puede ver cierta altura en parte del solar con las primeras vigas del armado del edificio.

Una diferencia notoria con la situación del solar de la calle de los Pájaros. Allí solo se vislumbra parte del terreno asentado, aunque aún queda por hacer. Lo que sí se ve es dónde se ubicarán las futuras vigas, ya que están marcadas con puntales para su próximo levantamiento.

Así se encuentra el solar que acogerá 194 viviendas en la calle de los Pájaros en Zaragoza E. E.

A pesar de su proximidad, el avance de las obras denota cierto destiempo entre uno u otro. Sin embargo, fuentes del departamento de Fomento aclaran que en ambos casos la obra se está desarrollando "en tiempo" y se mantiene la fecha estimada fijada para el primer trimestre de 2027.

Se trata de una construcción exprés en menos de dos años, como dictó en su momento el Ejecutivo aragonés, gracias a la industrialización de la obra.

Estos lotes se sitúan en un barrio donde la construcción de vivienda no se ha frenado y ha venido acompañada con el crecimiento de otros barrios como Rosales del Canal o Montecanal. La ubicación de estos bloques no es baladí, ya que están próximos a tiendas de alimentación, parques municipales o escuelas, a lo que se añade su buena conexión con el centro de Zaragoza, a menos de cinco minutos de la parada del tranvía más próxima.

Más retrasada, pero con el mismo pronóstico de entrega, se encuentra la evolución del solar de la calle María Zambrano (junto al actual edificio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión), donde se albergarán un total de 220 pisos de vivienda asequible del mismo lote que los mencionados en Valdespartera.

Por el momento, los operarios se afanan en asentar el terreno tras haber limpiado y hecho las catas de los 4.000 metros cuadrados de solar. Así, aún se ve salir más de un camión con tierra y no se han comenzado los trabajos para la cimentación del terreno que asentará las bases para el levantamiento del edificio de 220 viviendas.

Estado de las obras de viviendas en la calle María Zambrano en el Actur E. E.

Las obras corren a cargo de las promotoras aragonesas Brial y Eizasa. Estas mismas se encargan de su construcción y explotación por un periodo de 75 años. Los pisos de una o dos habitaciones tendrán de superficie entre 45 y 50 metros cuadrados.

Asimismo, cuenta con un equipamiento completo con trastero, plaza de garaje, gimnasio y espacio de coworking. Además de climatización centralizada regulable desde el móvil y videoporteros digitales para disponer de viviendas con las últimas novedades en construcción y equipadas a medida con los tiempos que corren.

Para acceder a ellas se deberá tener de 18 a 39 años. Los beneficiarios optarán a ayudas que les permitirán pagar del 20% al 40% del alquiler. De esta forma, las franjas de alquiler oscilan entre los 315 y los 420 euros mensuales por una vivienda de un dormitorio. En el caso de dos habitaciones el precio será de entre 369 y 491 euros.

Para poder acogerse al programa habrá que cumplir varios requisitos, desde llevar al menos dos años empadronado en Zaragoza hasta tener unos ingresos individuales de entre 1.500 y 3.300 euros al mes. El objetivo: que ninguno tenga que dedicar más del 30% de su sueldo a la cuota.