La fiebre por las cenas de empresa se adelanta: "En noviembre hay menús más baratos, de 25 o 35 euros"

Los ritmos han cambiado. Llegar puntual, ahora, es lo mismo que llegar tarde. Signo de la sociedad actual que, si bien no debe generalizarse, es aplicable ya a muchas cosas. Como la Navidad, una celebración que antaño se ponía en marcha una vez pasado el puente de la Constitución. Era tras estos días cuando las familias comenzaban a montar el árbol, el belén y preparaban la carta de los Reyes Magos.

Ahora, hablando desde Zaragoza, todo se empieza a mover desde principios del mes de noviembre, una vez pasado el día de Todos los Santos. O incluso antes. Por ejemplo, las cenas de empresa. Mucho antes de que llegue el frío los hay que ya tienen más que reservada una mesa para todos. "Otros apuran algo más", señala Luis Femia, gerente de la asociación de empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza.

Y no solo es que las llamadas se hayan adelantado, "también las fechas para las cenas". Noviembre se ha autoproclamado ya mes navideño, pese a que hasta muy entrado en el mes de diciembre ni siquiera es aún invierno. Para ser exactos hasta el 21 de diciembre.

Sin embargo, casi un mes antes, la capital de Aragón ya tendrá encendida sus luces y muchos de sus restaurantes ya habrán empezado a acoger cenas de Navidad. "Ya hay muchas reservas para la segunda quincena", confirma Femia.

Esta práctica, que parece ser una tendencia que ha cobrado fuerza desde hace unos años, se ha hecho especialmente visible este 2025. ¿El motivo? Vuelve a ser el puente festivo de la Constitución y la Inmaculada, como antes. Este año las fechas han caído en viernes y lunes, "lo que provoca que muchas personas aprovechen para hacer una escapada del 5 al 8", explica el gerente de Cafés y Bares.

"Esto deja inhabilitado uno de los fines de semana tradicionalmente más demandados para las comidas y cenas navideñas", añade. Y, con el puente cayendo así, "solo quedan realmente los fines de semana del 12 y del 19 de diciembre para poder organizar celebraciones", explican desde el sector. "El siguiente fin de semana ya es Navidad, por lo que muchos grupos optan por adelantar las cenas a finales de noviembre", confirman.

Las primeras reservas

Aunque todavía no hay cifras exactas, los hosteleros confirman un incremento sostenido en los últimos tres años en las reservas para noviembre. Tal y como lo explican, las primeras en moverse son siempre las de grupos grandes, que requieren más planificación y espacio, mientras que las reservas pequeñas se dejan para última hora.

"No tenemos datos precisos de porcentaje, pero sí vemos que muchas empresas y grupos de amigos bloquean fechas con mucha antelación", señala Femia.

En cuanto a los precios, la variedad es amplia. Los menús más económicos pueden encontrarse desde los 25 o 30 euros por persona, "en noviembre son más baratos, porque muchos son todavía menús de octubre". Aunque los precios suben en función del tipo de celebración y los hay que superan los 100 euros por persona.

"Algunos grupos contratan solo la cena, otros incluyen también la primera copa. Hay opciones muy diferentes según el presupuesto", explica. En muchos casos, los establecimientos ofrecen menús cerrados, aunque los grupos grandes suelen solicitar presupuestos personalizados "según sus necesidades".

Con menos fines de semana disponibles y una alta demanda, adelantar la celebración navideña a noviembre se ha convertido en una práctica habitual para garantizar sitio. Una tendencia que, a este paso, amenaza con que las luces y brindis navideños comiencen incluso antes de encenderse oficialmente las calles.