Zaragoza urbanizará el entorno de La Romareda con un presupuesto de 4,5 millones: los trabajos comenzarán en 2026

Las obras de urbanización del entorno del estadio de La Romareda saldrán a licitación este 2025 con un importe global de 4.501.000 euros. Para ello, el Gobierno de Zaragoza ha aprobado esta mañana una modificación de crédito del presupuesto para crear una partida plurianual que sirva para ejecutar el proyecto este mismo año.

El proyecto, que depende exlusivamente del Ayuntamiento, se presentará más adelante, ya que los informes del mismo todavía están siendo ultimados por los técnicos municipales. La idea, según señalan desde el Consistorio, es comenzar los trabajos a lo largo de 2026 para desarrollar los trabajos de forma paralela a la construcción del nuevo estadio de fútbol.

La partida plurianual creada ahora se repartirá de la siguiente manera: en 2025 se aportarán 1.000 euros, en 2026 serán 1,5 millones de euros y en 2027 unos 3 millones de euros.

"En concreto, se está diseñando un espacio perimetral al estadio con una superficie aproximada de 18.637,51 metros cuadrados, para unificar el entorno y crear así un espacio ciudadano accesible, amable y seguro", ha especificado el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano. La delimitación de estas obras municipales comprende las calles Luis Bermejo, Convento de Jerusalén, el límite de la plaza Eduardo Ibarra y el tramo de Gonzalo Calamita con su acceso al túnel que da servicio al Hospital Servet.

Accesibilidad

"Los objetivos son mejorar la accesibilidad del espacio urbano y su integración con elementos aledaños, como la plaza Eduardo Ibarra o el paseo de Isabel la Católica, y potenciar las zonas de encuentro social", ha resumido Víctor Serrano. "Se busca una nueva solución en plataforma única de las calle anexas pacificando el tráfico, para potenciar su uso peatonal y ampliar la anchura de las aceras en las calles aledañas para ganar espacio para el peatón, favoreciendo la accesibilidad", ha apuntado Serrano.

También se aprovechará para la "mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento, así como, el alumbrado público, y se plantará nuevo arbolado en sustitución de los ejemplares apeados con otros ejemplares recomendados desde el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento, para favorecer el correcto crecimiento y reducir la presencia de especies alérgenas".

"Queremos crear una interconexión entre espacios urbanos", ha resumido el consejero de Urbanismo, quien ha especificado que “se plantea que todo el ámbito funcione como una extensión de un eje vertebrador de la ciudad como es el paseo de Isabel la Católica, con el hospital Miguel Servet y el Parque Grande José Antonio Labordeta en sus inmediaciones, hacia el equipamiento de la Romareda y la Plaza Eduardo Ibarra, y encontrándose con el Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

Esta concatenación de equipamientos y espacios libres muestra la necesidad de que el espacio sea abierto y flexible para el peatón”, ha concretado Serrano, quien ha concretado que el proyecto podrá presentarse una vez finalizado el diseño y así poder sacar su licitación a concurso público esta anualidad.

3,1 millones

Del mismo modo, el Gobierno de Zaragoza ha aprobado esta mañana la aportación dineraria de 3,1 millones de euros en favor de la Sociedad La Nueva Romareda SL, cuyo pago efectivo se hará con la aprobación de la ampliación de capital por parte de la Junta General de Socios. La ciudad cumple así con las aportaciones municipales aprobadas para el proyecto que ya en 2024 supusieron el desembolso de otros 3,1 millones de euros.

El proyecto de construcción del estadio Ibercaja Romareda continúa la senda marcada en los cronogramas de la sociedad público-privada que impulsa las obras. Con la estructura del Gol Sur levantándose, el resto de la parcela prosigue su actividad para ir consolidando la base del futuro equipamiento.