Zaragoza acogerá a más de 1.600 directivos españoles con la celebración del XXIV Congreso empresarial CEDE

El vicepresidente de la Fundación CEDE, Ramón Adell, junto a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

El prestigioso congreso de directivos CEDE vuelve a la capital de Aragón el próximo 27 de noviembre. Lo hace 17 años después de la última celebración en Zaragoza y con el compromiso de "contarle al mundo todo lo bueno que se está haciendo en Aragón".

Así lo ha asegurado el presidente del comité organizador, Fernando Rodrigo, este lunes, durante la presentación del congreso en el Ayuntamiento de Zaragoza. Un acto en el que también han estado presentes la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y el vicepresidente de la Fundación CEDE, Ramón Adell.

"Es un momento muy especial", han coincidido Chueca y Vaquero, agradeciendo a CEDE haber elegido Zaragoza como enclave y epicentro del liderazgo empresarial. También ambas han asegurado el compromiso de la ciudad y la Comunidad con las empresas, con una "alfombra roja" que muestra el apoyo de Aragón "hacia el talento".

Así, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón ha agradecido a la fundación "la confianza en Aragón, faro logístico en España, y en sus empresas que arriesgan y transforman la Comunidad". Por su parte, la alcaldesa no ha dudado en señalar el momento dorado que vive Zaragoza "y que no ha pasado desapercibido por los directivos, quienes debatirán aquí sobre los temas de interés y retos del futuro".

El evento, que se celebrará en el auditorio Princesa Leonor, acogerá a más de 1.600 directivos bajo la temática de 'Europa: del diagnóstico a la acción'. Un eje conductor del congreso que busca reflexionar y dar respuesta "a todo lo planteado desde los países comunitarios para poder remar juntos hacia esos objetivos", ha expuesto el vicepresidente de la fundación CEDE.

Los grandes retos

Es decir, los debates se enfocarán en los grandes retos a los que se enfrenta la Unión Europea y las reformas necesarias para mantener su liderazgo económico, político y social. Para ello, contará con destacados líderes económicos y políticos como Alfons Buxó, Global Engineering Leader de Deloitte; Juanjo Cano, presidente de KPMG España; Suzana Curic, country leader de Amazon Web Services Spain & Portugal; Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu, entre otras figuras representativas.

Este será un encuentro donde la pujanza de empresas aragonesas o con fuerte presencia en la comunidad aportarán su visión sobre estos retos. Por ello, en el panel de asistentes se encuentran para Susana Alejandro, presidenta del Grupo Saica; Fernando de Yarza, presidente de Grupo Henneo; Jorge Costa, presidente del Grupo Costa y Benito Tesier, director general de Brembo España.

Los debates tratarán asuntos de gran importancia para el tejido empresarial actual y futuro de nuestro país: la industria y el turismo como vectores de crecimiento; el compromiso de Aragón con el desarrollo económico; la innovación como motor de crecimiento en Europa; el gobierno de la inteligencia artificial; el futuro de los mercados de capitales, las telecomunicaciones y la energía en Europa; así como una visión global sobre la integración política y económica europea desde Estados Unidos y desde las instituciones comunitarias.

Con el foco en Europa, 430 jóvenes tendrán la oportunidad de participar en un entorno de interacción y aprendizaje abierto y creativo, donde profesionales expertos de distintos ámbitos compartirán ideas y herramientas para acompañarlos en el camino que están iniciando.

'Talento en Crecimiento'

El Congreso de Directivos y la jornada de ‘Talento en Crecimiento’ cuentan con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón. Además, su panel de patrocinadores lo componen AWS, CaixaBank, Deloitte, KPMG, Naturgy, Telefónica y Veolia, y la colaboración de Audi Center Zaragoza y Mercer.

Por su parte, la jornada para jóvenes graduados y estudiantes de ‘Talento en Crecimiento’ es patrocinada por Aquara, Fundación La Caixa e Imagin, además de contar con la colaboración de Cámara de Comercio de España, Deloitte, ESIC University, Integra Technology, Fundación Princesa de Girona y Veolia.

De nuevo, esta reunión multitudinaria adquiere un formato de programa de televisión, en esta edición, respaldado por la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV). Para facilitar el seguimiento del Congreso por parte de todos los directivos españoles también se va retransmitir por streaming