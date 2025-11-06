Zaragoza rechaza 100 solicitudes para acceder a la Zona de Bajas Emisiones: "No cumplían los requisitos"

Señal que anuncia la entrada a la Zona de Bajas Emisiones, en Zaragoza. E.E Zaragoza

Un mes queda para que entre en vigor la cuarta fase de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Zaragoza. Será el 12 de diciembre cuando se comiencen a aplicar las sanciones previstas por el incumplimiento de la norma.

Así, a partir de ese día, el tráfico rodado dejará de poder entrar en la primera zona delimitada de lunes a viernes (en horario de 8.00 a 20.00). A excepción de los vehículos que cuenten con el distintivo ambiental B, C, ECO y CERO y aquellos que tengan autorización para poder acceder a la primera fase, que comprende el Casco Histórico.

El perímetro abarca desde el paseo Echegaray y Caballero, siguiendo por San Vicente de Paul, el Coso, plaza de España, Conde de Aranda, Mayoral, plaza de Santo Domingo y Ramón Celma Bernal hasta, otra vez, el paseo Echegaray y Caballero.

Por el momento, el Ayuntamiento ya ha autorizado unas 319 solicitudes para poder entrar en el perímetro delimitado. De estas, han sido solicitadas por registro presencial el 90,91%, mientras que el resto (el 9,09%) lo han hecho de forma telemática.

Sin embargo, no se han aceptado todas ellas. Hay algunas solicitudes que han sido rechazadas por no cumplir los requisitos. En su mayoría, según señalan desde el Consistorio, han sido denegadas por “no ser propietarios o arrendatarios de garaje o por no tener tarjeta de residente”.

Desde el área de Medio Ambiente y Movilidad, confirman que alrededor de 100 peticiones han sido denegadas. Al menos, hasta que los implicados acrediten la documentación requerida.

¿Quién puede entrar?

Pero, ¿qué vehículos pueden solicitar el acceso? Únicamente en los siguientes supuestos:

Vehículo que transporta Persona con Movilidad Reducida PMR.

Vehículo asociado a plaza de garajes dentro de la ZBE.

Vehículo asociado a local con actividad comercial dentro de la ZBE.

Vehículo con tarjeta de residente de estacionamiento regulado dentro de la ZBE.

Vehículo de Servicio de emergencia y esenciales. (Servicios médicos, ambulancias, grúa municipal, funeraria, protección civil y salvamento, bomberos, policía y cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y militares, limpieza pública, alumbrado, semáforos y obra pública o servicios públicos esenciales.

Vehículos de matrícula extranjera.

Vehículos que transportan personas enfermas.

Vehículos que accedan a estacionamientos públicos con sistema de control de acceso conectado.

Vehículos que accedan a reservas de hoteles con sistema de control de acceso conectado.

Vehículos de servicio singular. (Autoescuelas, blindados, emisoras de radio o televisión, talleres o laboratorios, bibliotecas volantes, tiendas volantes, grúas de arrastre, grúas de elevación, hormigoneras, vehículos para ferias, riego asfáltico, pinta-líneas, quitanieves)

Taxis adaptados

Vehículos históricos

Vehículos con permiso diario sin más justificación (máximo 8 al mes).

Vehículos de titulares de plazas de estacionamiento municipales para residentes dentro de la ZBE de Zaragoza.

Además, para asegurar el cumplimiento de esta normativa, se pondrá en marcha un sistema de control a partir de cámaras inteligentes. Estos aparatos leerán los datos de matriculación del vehículo, con lo que se comprobará si tienen etiqueta ambiental o autorización.

Pero, ¿qué pasa si un conductor entra por error a la ZBE? Aquellos más despistados tendrán un plazo de 15 minutos para salir del perímetro delimitado, sin que ello conlleve una sanción. Para ello, el sistema de control estará preparado para detectar este tipo de situaciones.

Y, hasta que las cámaras se instalen, la policía se encargará de vigilar la zona presencialmente.

¿Por qué se crea la ZEB?

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, impone a los municipios de más de 50.000 habitantes la adopción de planes de movilidad urbana sostenible. Es decir, los Ayuntamientos deben introducir medidas que ayuden a reducir las emisiones derivadas de la movilidad, y ello incluye, al menos, el establecimiento de zonas de bajas emisiones.

En Zaragoza, el primer paso se ha dado con la Fase 1, que implica la zona delimitada del Casco Histórico. No será hasta el 1 de enero de 2030 cuando el Ayuntamiento vaya más allá, con la expansión de la ZBE hasta calles como paseo Pamplona o plaza Europa, entre otras. Es decir, abarcará el centro de la ciudad.