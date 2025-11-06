Un festival artístico y musical para luchar contra el cierre de las Zonas Jóvenes en Zaragoza: "Es una forma de reivindicar"

La lucha contra el cierre de las antiguas casas de juventud y los recortes en los PIEEs (Proyectos de Integración de Espacios Escolares) de Zaragoza continúa.

La plataforma SOS Zonas Jóvenes ha presentado este jueves la celebración de un festival musical y artístico que tendrá lugar este sábado a las 12.00 en la Plaza de La Albada, en el barrio de la Jota.

Una idea que se ha trabajado desde septiembre y que tiene como objetivo "mostrar lo que las casas de juventud ofrecen a la ciudad y reivindicar los recortes y cierres" a través de actuaciones musicales, artísticas, lecturas y puestos de comida o de ropa de segunda mano.

Así lo ha indicado el presidente de la FABZ, Arturo Sancho, quien además afirma que nada sería posible sin la participación juvenil: "Nos han estado ayudando y empujando siempre en las manifestaciones que ha habido".

Por su parte, Jara, miembro de SOS Zonas Jóvenes, explica que se trata de "un festival que ha llevado mucho tiempo y amor" y que nace de los propios jóvenes para "seguir luchando".

En esa misma línea, está Nicolás, también miembro y usuario de estos recursos: "Esta es una forma de reivindicar y crear una experiencia musical y artística con arte que surge de estos espacios porque el arte joven existe por estas zonas", ha explicado.

Además, cuenta que los perfiles que participarán serán muy diversos, desde bandas vocales, raperos, o los propios jóvenes usuarios de los recursos que se "han quedado sin espacio donde ensayar".

Son actuaciones en las que cada vez tienen más participación los jóvenes. "Tienen conciencia crítica y no se quedan con los brazos cruzados", ha enfatizado el portavoz de la plataforma SOS Zonas Jóvenes, José Antonio Yagüe.

Presentación del festival en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza. E.E

El portavoz, además, ha añadido que agradece estas acciones ya que "el Ayuntamiento no nos ha querido recibir, escuchar o hablar de este ataque tan grave a toda la juventud".

Pese a todo, no dan "su brazo a torcer" y continuarán insistiendo: "Creo que merecemos una reunión y seguiremos hasta que nos la ceda", ha recalcado Jara.

Además, confían en que estas actuaciones "darán sus frutos". "Todavía siguen casas abiertas y puede ser que se consigan más recursos, actividad y acción", ha afirmado Sancho.

Asimismo, todos coinciden en la "ilusión" del evento, sobre todo desde que se anunció el cierre de siete Zonas Jóvenes y más recortes en los PIEEs.

Un festival que pretende también cerrar otra "etapa y acabar con alegría", después de mucho tiempo de una lucha de la que no ven el final.

Ayuntamiento de Zaragoza

Por su parte, el Consistorio defiende que el cambio de modelo del Servicio de Juventud es necesario y que está alineado con la Estrategia 2030, aprobada en el anterior mandato.

Su objetivo, además, es crear diferentes "macrocentros", instalaciones más grandes y céntricas y aumentar la participación juvenil.

Así, el Ayuntamiento defiende que este diseño responde a auditorías internas que recomiendan una red "más eficiente y diversificada", y considera que las antiguas casas de juventud están "superadas en sus planteamientos".​