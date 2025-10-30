Las cuentas de La Nueva Romareda, a examen: encargan una auditoría por 58.000 euros para los próximos tres años

Las cuentas de La Nueva Romareda SL, la sociedad impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza para la construcción del nuevo estadio, se someterán a examen cada año.

El Consistorio acaba de hacer pública la licitación de un contrato para auditar las cuentas de 2025, 2026 y 2027 con opción de prórroga "para dos ejercicios adicionales". El precio es de 48.000 euros (58.080 contando el IVA), y el valor estimado asciende a 96.000.

Los trabajos contratados tienen como finalidad "emitir una opinión sobre si las cuentas anuales de la compañía auditada expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel de su patrimonio y de su situación financiera".

En ellos se analizará el balance de la sociedad, su cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de los flujos de efectivo, la memoria del ejercicio o el informe de gestión, entre otros aspectos.

El encargo se dividirá en dos fases. La primera, de carácter preliminar, se centrará en los estados financieros cerrados al 30 de cada ejercicio e incluirá todos los procedimientos necesarios para poder anticipar a La Nueva Romareda SL aspectos relevantes detectados de cara a tomar las acciones necesarias para poder cumplir el calendario establecido, así como resolver todos aquellos asuntos que pudieran tener un impacto en el informe de auditoría.

Mientras, la fase final deberá realizarse sobre los estados financieros a 31 de diciembre de cada ejercicio e incluirá todos los procedimientos de auditoría necesarios para poder emitir las opiniones de auditoría correspondientes y los informes requeridos para dicha fase.

Al detalle

Los auditores deberán emitir al menos dos informes de manera obligatoria. El primero será un borrador y deberá estar listo a finales del mes de febrero de cada año con, al menos, 4 días hábiles de antelación a la fecha de celebración del Consejo de Administración de formulación de cuentas.

El segundo, por su parte, será el Informe de auditoría de las Cuentas Anuales de la sociedad, con el contenido mínimo exigido en la Ley y Reglamento de Auditoría de Cuentas, y resto de normas técnicas de auditoría, tras la formulación de las cuentas anuales.

Condiciones y plazos

La prórroga, dice el documento, será obligatoria para el contratista siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses respecto de la finalización del plazo de duración del contrato.

La propuesta económica supondrá hasta 30 puntos, mientras que la experiencia en la realización de auditorías se llevará otros 20. Los 50 restantes serán para la memoria técnica, en la que se evaluará la descripción del desarrollo de los trabajos a ejecutar, la composición y el organigrama del equipo o su experiencia profesional.