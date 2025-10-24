El estudio sobre los carriles mixtos de bus y motos le lleva la contraria a Vox: "Incrementaría el riesgo de siniestros"

Hace un año que entró en vigor la nueva Ordenanza de Movilidad Urbana en Zaragoza. Además de imponerse el uso obligatorio de casco o el seguro de responsabilidad civil en bicis y vehículos de movilidad personal (VMP), el Ayuntamiento encargó tres estudios (por aproximadamente 43.000 euros) para encaminar -de forma segura- la nueva ruta que está tomando la ciudad.

A partir de ellos, se pretendía determinar el futuro de los ciclocarriles, el estado de los carriles bici y las implicaciones de la conducción de motocicletas en las vías de bus. Datos que el Consistorio ya tiene a su disposición.

Una de las cuestiones que más debate ha planteado en el Ayuntamiento ha sido la de si es viable, desde el punto de la seguridad vial, el uso compartido de los carriles bus y taxi para motos y ciclomotores. Se trata de una iniciativa que desde Vox llevan años defendiendo por su aplicación en otras grandes ciudades de España.

Varias (sino muchas) han sido las veces que desde el grupo han insistido en el salón de plenos en la necesidad de estudiar esta medida. Entre los argumentos, los de Julio Calvo aseguraban que estos carriles compartidos podrían suponer un entorno más seguro para los motoristas, sin que ello entorpeciera el tránsito de los autobuses.

Sin embargo, los resultados del estudio han señalado que, de implantarse un carril mixto, "incrementaría el riesgo de siniestros". Las pruebas se llevaron a cabo en tres zonas distintas: en la Avenida Madrid, entre la Avenida Navarra y Miguel Laguarda y en el paseo de María Agustín.

Según las pruebas recogidas, se ha podido comprobar que, pese a "no ser inseguros", sí que hay cierto riesgo por la complejidad de las maniobras que tendrían que hacer las motos y los ciclomotores para entrar y salir de los carriles.

Además, se ha observado que la circulación de estos vehículos por el carril bus "no proporciona ningún tipo de ventaja". Es decir, no supondría una mejora a la hora de descongestionar las vías.

Ciclocarriles

Otra de las auditorías presentadas buscaba determinar la conveniencia de mantener (o no) los ciclocarriles en Zaragoza. Estos son unas vías que se pusieron en marcha durante la pandemia, cuando el uso de las bicicletas o de los VMP creció por miedo a usar el transporte público.

De esta manera se crearon vías pacificadas que cuentan con una velocidad máxima de 30 km/h en las que las bicicletas tienen preferencia sobre el resto de vehículos. Se vio así una forma de mejorar la circulación, conectando los carriles bici con los ciclocarriles.

Los resultados del estudio muestran que la medida "es positiva", es decir, que no suponen un peligro y que funcionan de manera adecuada. No obstante, en algunos de estos carriles se ha observado que hay menos usos de bicicletas.

Esto podría deberse, en parte, a la incomodidad de los ciclistas por el alto porcentaje de coches que circulan por zonas como Salvador Allende, la carretera de Coagullada o Cesáreo Alierta. Por ello, según señalan desde el Ayuntamiento, "se va a reestudiar la manera de segregar el tráfico o hacer una ruta alternativa a medio plazo" en estas vías.

"Deficiencias" en los carriles bici

Sobre el estado de los carriles, el análisis ha detectado que hay "bastantes deficiencias" que se deben subsanar. Hecho del que desde el área de Movilidad son "conscientes" y ante lo que ya han comenzado a trabajar.

Entre los pasos dados para la conservación de estas vías está el contrato para la corrección, mejora y mantenimiento de la red ciclista de la ciudad (que tiene un presupuesto base de licitación de casi un millón de euros). No obstante, todavía está pendiente de adjudicar a una empresa.

Eso sí, a corto plazo, el Ayuntamiento ya tiene previstas revisiones en algunos carriles bici como en el del paseo Tierno Galván, Luciano Gracia, Gertrudis Gómez de Avellaneda, María Zambrano, José Atarés y la calle Miguel Servet. En estos, los trabajos consistirán en reparar pequeños desperfectos y repintar.