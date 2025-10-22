La pugna interna del PSOE por El Rabal se decidirá este jueves entre Horacio Royo y Eduardo Cariñena

La bancada de la izquierda en el Ayuntamiento de Zaragoza y en pequeño las imágenes de los candidatos. Europa Press Zaragoza

El PSOE decide este jueves el futuro de uno de sus bastiones en Zaragoza. Algo más de un centenar de militantes están llamados a elegir al nuevo secretario de la agrupación de El Rabal, hasta ahora liderada por Horacio Royo.

El concejal tendrá enfrente a Eduardo Cariñena, asesor municipal y afín a Pilar Alegría. Las 'dos almas' del PSOE volverán a verse las caras tras las semanas de tensión, idas y venidas que culminaron con la elección de la ministra y portavoz como sucesora de Javier Lambán.

La retirada del que fuera número 2 del exsecretario general, Darío Villagrasa, hizo que la titular de Educación tomara las riendas sin oposición, un relevo que también terminó sin contratiempos en Zaragoza, con Teresa Ladrero como nueva secretaria provincial en sustitución de Juan Antonio Sánchez Quero. Con la agrupación de El Rabal, sin embargo, podría ser distinto.

Dos listas

En estos momentos sigue habiendo dos listas sobre la mesa. El plazo de candidaturas no terminará hasta 24 horas antes de la asamblea y entre tanto todo puede pasar.

Desde el entorno de la candidatura de Cariñena recalcan que "hasta última hora se va a intentar un pacto de unidad", pero, por ahora, todo sigue igual de abierto que el primer día.

A muchos les sorprendió que Cariñena, secretario de Organización desde hace ocho años en la agrupación, diera el paso y decidiera presentarse contra Horacio Royo. Los hay que confiaban en un acuerdo que aliviase las tensiones internas, aunque, al menos hasta este martes, ninguno había dado su brazo a torcer.

Los afines a Cariñena aseguran verle con "bastante ilusión" por recuperar "la alegría" -nótese el juego de palabras con el apellido de la ministra- de una agrupación que "necesita un proceso de dinamización distinto" y buscar "nuevos enfoques". "Cuenta con el impulso y el apoyo de bastantes militantes", destacan.

Mientras, desde el entorno de Horacio Royo aseguran que su postura es también la de llegar a un acuerdo. Asimismo, los afines al edil defienden que su proyecto se basa en "estar ligados al barrio, a los ciudadanos y a la calle". "Lo que hoy se tiene que hacer es estar en el día a día de la gente", exponen.

Los militantes están llamados a asamblea a las 20.00, por lo que el nombre del nuevo secretario de El Rabal podría conocerse ya este jueves por la noche.

Meses de turbulencias

La lucha por El Rabal ha reavivado la tormenta dentro de un grupo municipal en el que ha pasado de todo en los últimos meses.

El posicionamiento de Lola Ranera a favor de Pilar Alegría -clave para que Darío Villagrasa terminase renunciando a las primarias- y la polémica en torno a Alfonso Gómez Gámez, restituido como portavoz adjunto tras aparecer en los audios de Koldo, Ábalos y Santos Cerdán, son solo dos ejemplos de las controversias que ha tenido que afrontar el principal partido de la oposición.

Completada la renovación, los dos años que restan hasta la nueva cita con las urnas se prevén especialmente exigentes, ya que los socialistas tendrán que trabajar para darle la vuelta a unas encuestas que sitúan a Chueca al borde de la mayoría absoluta.