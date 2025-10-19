Así quedarán los nuevos pisos de uno de los solares más cotizados de Zaragoza: se podrán alquilar desde 315 euros

Los nuevos pisos en el solar del Actur, en Zaragoza. E.E

Los pisos de uno de los solares más codiciados de Zaragoza ya van cogiendo forma. La construcción destacará por un diseño claro, hasta una séptima planta, grandes balcones y amplias ventanas.

Los 220 nuevos pisos, ubicados en la calle María Zambrano, en el Actur, son propiedad del Gobierno de Aragón y el inicio de obras se produjo este pasado 25 de agosto, siendo la previsión de que los trabajos estén acabados en el primer semestre de 2027.

Estos serán los primeros pisos que se construyen en la capital aragonesa con el nuevo modelo que el gobierno pretende contribuir para solucionar la falta de vivienda de la ciudad, en este caso con alquileres desde 315 euros.

La zona en la que se encontrarán las nuevas viviendas tiene precios tan altos, que en los grandes portales de referencia apenas hay 35 viviendas a la venta en estos momentos, estando la mayoría -sobre todo las más cercanas al centro comercial Grancasa- por encima de los 250.000 euros.

Los operarios empezaron el pasado mes de febrero, con cerca de 4.000 metros cuadrados. En estos momentos, aunque permanece vallado, ya ha cogido una mayor forma y se puede ver el cartel que muestra cómo serán los futuros pisos.

Las obras corren a cargo de las promotoras aragonesas Brial e Izasa, que se encargarán de su construcción y de explotar los pisos por un periodo de 75 años.

Además, estas promociones también se encargarán de la de Valdespartera e incluirán climatización centralizada regulable desde el teléfono móvil y videoporteros digitales. También se recurrirá a la construcción industrializada para acortar tiempos.

Estos pisos del Actur se enmarcan dentro del Lote 1 de Zaragoza y destacan por su excepcional ubicación, con una parada enfrente del tranvía, y por contar con una amplia red de servicios, desde colegios o gimnasios hace apenas unas horas. También tienen a apenas cinco paradas el CPS.

Continúan las obras de los pisos en la zona del Actur. E.E

Las viviendas tendrán de una a dos habitaciones principalmente, y estarán destinadas a personas de entre 18 y 39 años. Los beneficiarios optarán a ayudas que les permitirán pagar del 20% al 40% del alquiler.

Así, las máquinas continúan trabajando para convertir el enorme solar ubicado junto a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) en pisos que contarán con con lavandería, gimnasio y 'chill out'.

El promotor es desarrollos residenciales aragoneses SL y el constructor Arquiem Proyectos y Construcciones SL Provectistas. Además, el director de la obra es Binomio Arquitectura e Ingeniería; el de ejecución David Mateo García y el coordinador de Seguridad y Salud Ana Vera Serrano.

Una obra que tiene prevista terminar en dos años y que ha contado con casi 22.000.000 de euros.