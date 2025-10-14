El barrio con más futuro de Zaragoza urge un presente: "La vivienda es necesaria, pero también centros de salud"

No es casualidad que un economista como Gonzalo Bernardos se comprara dos pisos y lo situara como uno de los barrios con más futuro de Zaragoza. Desde que se iniciaron la construcción de sus primeros edificios, Arcosur ha ido desarrollándose poco a poco, con un parón por la crisis de 2008, y que ha tenido como últimas novedades los anuncios de un nuevo centro de salud y mil viviendas más en próximas fechas.

Unas noticias que los vecinos reconocen como necesarias, pero que ven insuficientes ante las “graves carencias” de servicios públicos que tiene esta zona del sur de Zaragoza. Los vecinos urgen otro centro de salud, centros educativos o una mejor movilidad que les conecten con el centro de la capital aragonesa.

Es la denuncia que realizan desde la asociación vecinal Entrelagos, que engloba Rosales del Canal, Montecanal y el norte de Arcosur, dos de las zonas por las que más se ha extendido la ciudad en el primer cuarto de siglo, pero en las que “está todo por hacer”. “Estamos cansados de oír anuncios”, asevera el presidente de esta plataforma, Nacho Jordán.

En el caso del centro de salud, los vecinos cuestionan que se haya elegido una parcela en el extremo sur del barrio, algo que “no resuelve el problema” porque “no hay nada edificado”. “Nos preocupa que no se haya anunciado la voluntad de un segundo centro de salud en el sector norte. Si la intención es aliviar la presión de Valdespartera, no se entiende que se planifique un centro donde no hay nada edificado. Debe hacerse donde está la población”, lamenta Jordán.

A su juicio, no se está acompasando la construcción de viviendas con la planificación de servicios, lo que, añade, “agravará el problema” a largo plazo. “Es bienvenida cualquiera iniciativa de construcción de pisos, pero debe atender las necesidades de equipamientos públicos que trae consigo. No existe planificación de dar servicio de salud, educación o transporte a toda esa población”, incide el presidente de la asociación vecinal.

“Tenemos una población joven muy numerosa y no tienen opciones de formación una vez terminan la ESO. Todos tienen que salir para hacer Bachillerato o Formación Profesional, siendo que el transporte público es insuficiente”, alerta Jordán.

A estos problemas se les une la dispersión geográfica de los vecinos, que incluso recuerda a la del medio rural aragonés. No en vano, en Arcosur residen actualmente alrededor de 7.500 vecinos, aunque hay estudios que dicen que podría multiplicarse por cinco en 2040. Pero, para afrontarlo, urgen servicios.