Multitudinaria Ofrenda en Zaragoza: más de 25.000 personas han dejado ya sus flores a la Virgen del Pilar

El manto de la Virgen del Pilar ya deslumbra en la plaza con las flores de los oferentes. Antes de las 11.00 ya han sido más de 25.000 personas las que han pasado la Ofrenda en el día más mágico y especial del año para Zaragoza, al que todavía le quedan muchas horas por delante.

La gerente de Zaragoza Cultura, María Uriol, ha hecho el primer balance de la jornada, confirmando la buena afluencia de personas en esta Ofrenda 2025 que apunta a ser la más multitudinaria de la historia.

Desde el primer grupo, 'Las Costureras Malotas', que ha salido a las 6.30, han ido pasando más asociaciones, pueblos y colectivos, así como personas individuales vestidas con sus trajes tradicionales.

Uno de los que más ha madrugado ha sido el grupo de Villanueva de Gállego. Nacho, uno de los integrantes, confiesta que se ha "hecho duro". Sobre todo para su compañero que ha ido de empalmada a ver a la Virgen. A pesar del madrugón, el joven reconoce que es "una gozada" y no ha fallado ningún año desde el 2003.

Entre los oferentes,ha pasado ya Perú, país invitado este 2025, y también se ha colocado la Cruz de Lorena, un símbolo que representa la lucha mundial contra la tuberculosis.

Según ha detallado Uriol, la fluidez de la Ofrenda está siendo entre 46 y 51 minutos de recorrido y ha explicado que hay muchos grupos pasando de forma individual, siendo la mayoría aquellos que tenían los últimos turnos.

Por otro lado, en cuanto a la huelga de tranvías, ha tranquilizado a la ciudadanía asegurando que los servicios mínimos están funcionando bien al 80% y no se han registrado incidencias hasta ahora.

