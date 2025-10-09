Zaragoza se consolida como la ciudad donde todo sucede: de las Fiestas del Pilar a las luces y la magia de la Navidad

Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar en Zaragoza. E. E.

Zaragoza está inmersa en sus Fiestas del Pilar 2025, el acontecimiento cultural y festivo más importante de Aragón y uno de los grandes referentes del calendario nacional. Durante estos días, la ciudad vibra al ritmo de la música, la emoción y la devoción en torno a la Virgen del Pilar, en una celebración que se prolongará hasta este próximo lunes, día 13, y que este año suma diez jornadas completas de programación.

El arranque de las Fiestas volvió a ser todo un acontecimiento multitudinario. La víspera del pregón, la plaza del Pilar acogió a 20.000 personas en el concierto del padre Guilherme, el sacerdote y DJ portugués que ha revolucionado la escena internacional con su fusión de música religiosa y electrónica. Una propuesta inédita y sorprendente que marcó el tono de unas fiestas abiertas, diversas y con una oferta cultural pensada para todos los públicos.

El sábado, el desfile de las peñas aglutinó a más de 120.000 personas y la lectura del pregón “de cine” desde el balcón del Ayuntamiento abarrotó la plaza del Pilar para escuchar las palabras de los cineastas Javier Macipe, Paula Ortiz, Pilar Palomero, Blanca Torres, Arantxa Ezquerro y Pepe Lorente, pregoneros de esta edición, que rindieron homenaje al talento audiovisual aragonés.

Fuegos artificiales en Zaragoza con motivo de las Fiestas del Pilar. E. E.

Con un ambiente festivo y emotivo, dieron el pistoletazo de salida a diez días de intensa actividad que llega, en un afán de descentralización, a todos los rincones de la ciudad.

Desde el primer fin de semana, más de 864.000 personas han participado en las distintas actividades, conciertos, ferias y espacios festivos, confirmando una vez más la fuerza de convocatoria del Pilar.

Este año, el Ayuntamiento de Zaragoza ha querido reforzar el carácter descentralizado y familiar de las fiestas, con propuestas gratuitas en todos los distritos y una programación pensada para todos los públicos.

Uno de los momentos más esperados de esta edición será la Subida de la Virgen, el sábado 11 de octubre a las 12.00, cuando la imagen de la Virgen del Pilar se coloque en el centro de la estructura de la Ofrenda.

Se trata de un acto institucional y profundamente simbólico que marca el inicio de las celebraciones del 12 de octubre. Es un instante de gran carga emocional que invita a la ciudadanía a compartir la tradición y a acompañar el gesto que une a toda Zaragoza en torno a su patrona.

La Ofrenda de Flores, que se celebrará este próximo domingo, se espera que alcance una participación récord, con el mayor número de grupos inscritos en la historia de esta cita que simboliza la devoción y la identidad colectiva de Zaragoza.

La plaza del Pilar, la mayor plaza peatonal de Europa, será de nuevo el gran escenario donde se concentre la emoción de una ciudad que vive su fiesta con orgullo, civismo y pasión.

Las Fiestas del Pilar se confirman cada año como un potente motor económico y turístico: en la última edición, los actos medibles reunieron a 2,3 millones de asistentes, y los sistemas automáticos contabilizaron el paso de más de 4,3 millones de personas por la plaza del Pilar durante los días festivos.

Cultura para el otoño e invierno

Más allá del Pilar, Zaragoza se ha consolidado como una ciudad con actividad cultural los 365 días del año gracias a una programación estratégica que combina grandes eventos, tradición y nuevas tendencias culturales.

El otoño e invierno vendrán con citas imprescindibles como la Navidad 2025-2026, entre el 28 de noviembre y el 6 de enero, con más de 600 actividades, el Belén de Judea más grande de Europa y un corredor lumínico de 3,5 kilómetros que ilumina la ciudad de extremo a extremo.

Navidad en la plaza del Pilar de Zaragoza. E. E.

Aún por conocer las novedades de este año, el impacto económico de la pasada campaña navideña superó los 75 millones de euros, con más de 2 millones de asistentes y 600.000 visitantes.

En febrero, del 19 al 22, volverá Zaragoza Luce, el festival internacional de luz, arte y tecnología que en su primera edición atrajo a 278.000 personas y situó a la ciudad en el circuito europeo de los grandes festivales lumínicos.

El Zaragoza Luce, durante su primera edición. E. E.

La agenda musical y escénica no se congelará con el frío: el Auditorio Princesa Leonor acoge de octubre a junio la Temporada de Grandes Conciertos; así como el Festival de Jazz de Zaragoza que celebrará su 42ª edición en noviembre.

El consolidado festival nacido en Madrid, Inverfest, ampliará su programación en Zaragoza esta edición para presentar de diciembre a febrero a grandes artistas como Miguel Ríos, Ariel Rot, Bebe, entre otros; y propuestas emergentes de gran proyección.

Todo ello consolida a Zaragoza como un modelo de ciudad viva, participativa y creativa, donde la cultura se entiende como motor de desarrollo económico. Porque en Zaragoza, cada estación tiene su propio latido.

En otoño, el bullicio del Pilar; en invierno, el brillo de la Navidad y la luz; en primavera y verano, los festivales, la música y encuentros que llenan de vida cada rincón. Una ciudad hospitalaria, innovadora y orgullosa de su tradición, que sigue demostrando, año tras año, que es, con todas las letras, “la ciudad donde todo sucede”.