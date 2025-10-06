Sánchez Quero insta a Azcón a compensar a la Diputación de Zaragoza por Ecoprovincia: "Le hemos hecho el trabajo"

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha instado este lunes a Jorge Azcón a compensar a la DPZ por Ecoprovincia.

El servicio, recuerdan desde la institución provincial, acaba de cumplir dos años reciclando la basura del contenedor verde en los 265 municipios adheridos y desde su puesta en marcha ya ha gestionado más de 160.000 toneladas de residuos.

Antes, toda esa basura se enterraba en un vertedero sin ningún tratamiento previo, mientras que ahora se lleva a las plantas de transferencia que la DPZ ha construido en distintos puntos de la provincia y desde allí se transporta hasta Zaragoza para separar y reutilizar la que aún puede aprovecharse.

“Hace un año ya dijimos que el servicio Ecoprovincia ha sido un éxito rotundo y un ejemplo a seguir, y la prueba es que el nuevo plan de residuos que ha impulsado el Gobierno de Aragón sigue el modelo de Ecoprovincia y plantea hacer lo mismo en las provincias de Huesca y Teruel”, destaca Sánchez Quero, que reclama a la DGA “una compensación” por el esfuerzo económico que ya ha hecho la DPZ “para no agraviar a la provincia de Zaragoza”.

El Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón, Prevención y Economía Circular (Girapec), presentado en octubre del año pasado, plantea construir plantas de transferencia intermedias en Barbastro, Fraga y Alcañiz y centros de tratamiento de residuos en los vertederos de Huesca y Teruel. En este sentido, Sánchez Quero exige al Gobierno de Aragón que compense a la Diputación de Zaragoza “por haberle hecho el trabajo en la provincia de Zaragoza”.

“Fuimos pioneros y nos adelantamos para dar una solución a nuestros pueblos, no puede ser que ahora el Gobierno de Aragón pague las infraestructuras necesarias para gestionar la basura de los municipios de Huesca y de Teruel y no tenga en cuenta el esfuerzo económico que ya ha hecho la Diputación de Zaragoza, sería un agravio inaceptable para nuestra provincia”, insiste.

Recuerda, además, que la DPZ ha asumido un coste de 24 millones de euros para que los ayuntamientos zaragozanos solo tengan que pagar la tasa por reciclar su basura en el centro de tratamiento de residuos de Zaragoza (Ctruz) y exige también fondos autonómicos para el futuro centro provincial de tratamiento de residuos que va a construir la DPZ para no depender de las instalaciones de la capital aragonesa.

Impuesto por ley

Ecoprovincia empezó a funcionar con 245 ayuntamientos adheridos y desde entonces se han sumado otros 20, así que ya llega a 265 municipios. Solo ha habido 5 consistorios zaragozanos que hasta ahora han preferido no sumarse al servicio a pesar de que la legislación española y comunitaria obliga a los ayuntamientos a reciclar o reutilizar al menos el 50% de sus residuos domésticos y comerciales y de que ese porcentaje se va a ir incrementando progresivamente.

“Con el servicio Ecoprovincia desde la Diputación de Zaragoza hemos resuelto el problema ambiental que tenían los ayuntamientos zaragozanos, que por sí solos no hubieran podido tratar la basura del contenedor verde para cumplir esos objetivos de reciclaje. Esa es la esencia de la Diputación, apoyar a nuestros pueblos, sobre todo a los más pequeños”, subraya Sánchez Quero.

Asimismo, incide en que el servicio ha hecho que en la provincia de Zaragoza ya no haya vertederos en los que la basura se entierre sin ningún proceso de reciclaje previo. “El de Calatayud se colmató sin que hiciera falta construir uno nuevo y el último que quedaba, el de Ejea de los Caballeros, dejó de recibir residuos domésticos en agosto de 2023”, recuerda.